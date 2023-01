Trànsit destina 10 milions d'euros a reduir la sinistralitat a les carreteres en municipis de menys de 50.000 habitants

91 municipis catalans de menys de 50.000 habitants rebran en total una subvenció de deu milions d’euros del Govern per reduir l’accidentalitat en l’entorn urbà, promoure la pacificació del trànsit i una mobilitat més segura i sostenible. És la primera vegada que el Departament d’Interior, a través del Servei Català de Trànsit, impulsa un programa de subvencions als ens locals per actuacions vinculades a fer una mobilitat més segura i sostenible, on es finançarà la totalitat del cost de l’obra.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, recorda que el 35% dels accidents mortals es produeixen en l’àmbit urbà. En aquest sentit, Elena destaca que “si volem reduir el 15% de víctimes aquest 2023 que marca el Pla de seguretat viària, cal intervenir”. Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, subratlla que “aquesta línia de subvencions ha permès atorgar aquestes ajudes als municipis de menys de 10.000 habitants que tenien dificultats per complir amb els Plans locals de seguretat viària”.

Millores en travesseres i itineraris de vianants

La majoria del pressupost, més d’un 60%, servirà per millorar travesseres, uns espais on habitualment es concentra el percentatge més elevat de sinistralitat, i també per reformar itineraris de vianants accessibles. En un 30% dels casos, la subvenció es destinarà a ampliacions de voreres, semaforització per a vehicles i l’execució de camins per a vianants i carrils de bicicletes, en una aposta clara per la mobilitat activa i la seguretat dels vianants. Finalment, un 16% de les actuacions serà per reduir la velocitat dels vehicles privats, limitar-ne l’ús i promoure la mobilitat del vehicle elèctric.

Dels 91 ajuntaments que rebran subvencions, 28 són de la demarcació de Barcelona —cinc municipis de l’Anoia, cinc del Vallès Oriental o quatre del Bages—, 26 de Lleida —cinc del Segrià, quatre de la Noguera o quatre del Solsonès—, 26 de Girona —on destaquen 10 municipis de l’Alt Empordà— i 10 municipis de la demarcació de Tarragona.

El 35% de les morts al volant en l'àmbit urbà

L’any passat a Catalunya el 35% de les víctimes mortals de trànsit va tenir lloc en l'àmbit urbà. Això s’explica per la concentració més gran de persones que hi viu en aquestes poblacions i l’elevat nombre de desplaçaments que es generen diàriament. A més, es tracta d’espais limitats on conflueixen i conviuen els diferents usuaris de la via pública com són els vianants, ciclistes, persones usuàries de vehicles de mobilitat personal, vehicles particulars, comercials i vehicles de transport públic.

L’objectiu del Govern, previst al Pla de Seguretat Viària 2021-2023, és reduir un 15% les víctimes mortals al volant, per la qual cosa les actuacions en l’àmbit urbà s’han tornat imprescindibles. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit ha establert convenis de col·laboració amb els municipis i amb les seves policies locals per a la cessió de cinemòmetres, d’alcoholímetres, tests de drogues i la realització de campanyes de formació i educació viària.

També com a estratègia de lluita contra l’accidentalitat en l'àmbit urbà, existeix una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària i treballs tècnics de seguretat viària. Aquests plans preveuen mesures per millorar els entorns urbans i fer-los més segurs, així com per impulsar una mobilitat més sostenible. D’altra banda, als treballs tècnics de seguretat viària s’aborden problemàtiques concretes com són l’establiment de mesures de pacificació del trànsit, la millora de la seguretat viària en entorns escolars, el foment de la mobilitat activa o l’ordenació de polígons industrials i urbanitzacions, entre d’altres.

Ampliació de la convocatòria

En aquesta primera convocatòria de subvencions als municipis per al 2023 de cara a promoure una mobilitat més segura i sostenible s’hi van presentar 226 consistoris, dels quals 122 complien els requisits mínims, i 43 van ser els adjudicataris provisionals. Inicialment, el Departament havia previst cinc milions d’euros, que ha doblat vista la quantitat de municipis presentats, la qualitat dels projectes i que molts dels municipis quedaven fora de la convocatòria. Aquesta major dotació econòmica, de 10 milions d’euros, permetrà executar projectes a un total de 91 municipis.