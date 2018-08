De ruta gastronómica por A Coruña

“A ver cuándo nos damos una escapadita por Galicia y comemos cosas ricas”. Si esa frase te resulta familiar… sabrás que está totalmente justificada. En Galicia, viajes por el motivo que viajes, has de reservar parte de tu tiempo para disfrutar de su gastronomía y no perderte ninguno de sus manjares, y menos aún si viajas a una capital de costa como es A Coruña.

Entre sus mares, sus prados y sus montañas las materias primas de alta calidad están aseguradas, platos llenos de sabor, donde en muchos casos su sencillez de elaboración es su mayor virtud, y a los que se une una repostería tradicional especialmente dedicada a los amantes de lo dulce. Una vez en A Coruña, por mucho que camines por sus playas, subas a la Torre de Hércules, descanses en la plaza de María Pita o fotografíes los ventanales de la Avenida de la Marina, si no paras a disfrutar de su gastronomía más auténtica, ya sabes que tarde o temprano tendrás que volver. Sí o sí.

Las zamburiñas forman parte de la gastronomía más típicamente gallega / Foto: Juantiagues

Lo que no puedes dejar de probar

Si eres de los que aprecia el buen comer en A Coruña encontrarás un poco de todo y mucho con origen marinero, las frías aguas del Atlántico no fallan a la hora de crear algunos de los mejores y más típicos manjares del lugar. La buena noticia es que seas de carne o de pescado no fallarás con tu elección, pero para serte sinceros, si quieres vivir una experiencia gastronómica inolvidable, te recomendamos que no le hagas ascos a nada y te entregues sin condiciones a las cocinas más auténticas de Coruña.

Los sabores más intensos los encontrarás en su marisco. Zamburiñas, centollas, mejillones, camarones, cigalas, santiagüiños, navajas, nécoras, bogavantes, vieiras, almejas, berberechos y, cómo no, percebes. Y para continuar con productos del mar tampoco te faltará variedad entre sus pescados: rodaballo, parrochas (sardinas), lubina, lenguado, rape o merluza. Como indiscutible rey de las costas gallegas, nunca debería faltar un buen pulpo con generosas cantidades de pimentón, y unos cachelos (patatas cocidas) para acompañar.

No deberías pasar por alto una buena empanada, encontrarás una gran variedad, como la de raxo (lomo de cerdo), o las de bonito, zamburiñas, lacón, bacalao, xoubas, chicharrones y un largo etcétera. Ni tampoco un buen queso, claro. Toda Galicia es tierra de quesos y si entre atracón y atracón el estómago no te da para más asegúrate de al menos llevarte a casa uno de tetilla o de Arzúa-Ullóa.

Los percebes, ese gran manjar / Foto: Cofradiadecangas

Lo mejor de todo es que los carnívoros también están de suerte, la ternera gallega cuenta con Identificación Geográfica Protegida y ya sea en chuletón, costilleta, churrasco o solomillo hará salivar a los amantes de la buena carne. Y si aprieta el frío… nada como un potente y contundente caldo gallego, donde verduras como grelos, nabizas, berzas, repollos y patatas se unen al unto (grasa de cerdo rancia) para ganar ese sabor tan característico como peculiar.

Si todo esto lo riegas con algunos de los vinos de la tierra como Monterrey, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeiro o el “Viño da Terra de Betanzos”, mejor que mejor. ¿Y de postre? Filloas, esa especie de crepe que también se merece su propia denominación de origen.

De tapas por A Coruña

Coge un mapa y toma nota, porque una vez allí estas indicaciones se volverán de vital importancia para encontrar lo que andabas buscando: los mejores bares de tapas de A Coruña. De bar en bar y de vino en vino es posible que una escapada de fin de semana se te quede corta para probar todo lo que te entrará por los ojos. Para encontrar el mejor ambiente de tapeo debes moverte por las calles Barrera, Troncoso, Franja, Olmos, Estrella y Galera, donde tascas, tabernas y bares tradicionales siguen ofreciendo la esencia del lugar para ir probando aquí y allá a un precio asequible. La Bombilla, O Courno, A Troula, O Tarabelo y A Mundiña son lugares de toda la vida. También, otra de las zonas populares de vinos la encontrarás en las calles Betanzos, Sada, Santa Catalina, Mera y Santa Cruz.

Más allá del marisco, otros productos como la empanada causan furor / Foto: Tamorlan

Para comer con mesa y mantel

Gracias a la alta calidad de las materias primas no te será difícil encontrar restaurantes de todos los niveles en A Coruña, entre los que no será fácil elegir pero con los que seguro acertarás. Si crees que ya has tapeado lo suficiente (algo difícil de creer, porque nunca es suficiente) quizá quieras conocer algunos de los restaurantes con mayor renombre de la ciudad. En tal caso no deberías perderte A pulpeira de Melide, que ya va por la cuarta generación de pulpeiros tras los fogones, ni Casa Pardo (Domus) donde la cocina gallega la ponen Ana Gago y Eduardo Pardo.

Si hablamos de restaurantes con Estrellas Michelín Alborada tiene una (2010), con el chef Javier Rey y su cocina de vanguardia al frente, y Arbore da Veira otra (2014), donde el chef Luís Veira y los productos de temporada son uno.

Pero si no quieres apuntar tan alto y simplemente de disfrutar de una buena variedad de platos tradicionales, en A Coruña prácticamente cualquier zona de Plaza de España, Plaza de María Pita, La Marina, Ciudad Vieja, Motogrande, Paseo Marítimo o Vinos son recomendables para encontrar un buen restaurante.

Si puedes y quieres probar más cosas en los alrededores de A Coruña la tortilla de Betanzos te sorprenderá, los mejillones de Lorbé de cautivarán y los productos de la ría en Sada harán que desees volver a esta tierra con más tiempo, y sobre todo, con más hambre.