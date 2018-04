10 consejos para comprar vuelos baratos

Llegas al avión, te sientas en tu sitio y charlando con los demás pasajeros descubres que, por alguna razón, por el billete tú has pagado el doble que el compañero de la izquierda, pero la mitad de lo que ha pagado el de la derecha. ¿Pero y esto cómo puede ser? ¿Acaso no son iguales los asientos? Todos sabemos que las aerolíneas tienen sus estrategias comerciales pero está claro que aquí, el que ha triunfado, es el que va sentado a tu izquierda. Primero le odias, luego le envidias y después te haces su amigo para que te cuente cómo lo ha hecho, porque algún truco habrá, ¿no? Mientras, el de tu derecha, se hace el loco mirando por la ventanilla porque no sabe ni dónde meterse...

Como viajeros nuestra misión es conseguir siempre el billete de avión más barato de todos, es una hazaña nada fácil de alcanzar pero cuanto menos paguemos por el pasaje más podremos viajar después. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Por desgracia no hay una fórmula exacta, pero al menos los siguientes consejos te ayudarán a ahorrar el máximo posible en la compra de tu próximo billete de avión.

1. Sé flexible con las fechas

Sabemos que en muchos casos es difícil, pero en la medida de lo posible siempre es recomendable ser flexible con las fechas. Por norma general enero y noviembre suelen ser los meses más baratos para viajar mientras que julio y agosto los más caros. Además, siempre será más barato volar entre semana que en fin de semana, sobre todo en vuelos cortos. Nuestro consejo es que cuando busques billete recurras siempre a la opción que ofrecen algunos buscadores y aerolíneas de “visualizar todo el mes” y así, con todos los precios del mes seleccionado por delante, puedas escoger las fechas más económicas.

Aprovecha los buscadores y comparadores de vuelos para conseguir el billete más barato. / Foto: Mtcv

2. Compra directamente a las aerolíneas

Los buscadores y comparadores de vuelos son básicos para encontrar el billete que buscas, tienen la capacidad de reunir y contrastar precios de infinidad de compañías aéreas en un sólo sitio, algo que para ti sería una tarea infinita. Pero ojo, muchos de ellos te permiten realizar la comprar a través de su página web y en el momento del pago te añaden una pequeña tasa por sus servicios. Lo mejor, si te quieres ahorrar ese extra, es utilizar los buscadores para localizar el billete más interesante y después realizar la compra a través de la web de la aerolínea en cuestión.

3. Borra las cookies

Parece una tontería ¿pero nunca te ha pasado eso de buscar un vuelo, no realizar la compra porque decides pensártelo, y cuando lo buscas de nuevo ves que el precio ha subido? Tu navegador guarda un registro de esa búsqueda y la web de la aerolínea lo sabe, ya le has dado a entender que estás interesado en ese vuelo y que es probable que lo compres, así que puede que te incremente el precio porque si cuela… cuela. Si esto sucede te aconsejamos que pruebes a borrar las cookies de tu navegador, uses el modo incógnito o lo compruebes desde otro dispositivo. Si la subida de precio era por esto volverás a encontrar el precio que viste la primera vez.

4. Prepárate para hacer escalas

Que hacer escalas no te dé pereza. En la mayoría de los casos los vuelos directos serán más caros que los viajes que implican varios vuelos hasta llegar a tu destino, aunque eso suponga parar en diferentes aeropuertos para cambiar de avión. A veces las escalas se hacen agotadoras… pero si no te importa y te compensa económicamente ¿por qué no? Todo sea por conseguir el billete más barato posible.

Asúmelo, es posible que muchos de los que te acompañan en el avión hayan pagado menos que tú. Con estos consejos podrás ser uno de ellos.

5. ¿Ida y vuelta o ida + ida?

Muchas veces compramos un billete de ida y vuelta porque, por un lado es más sencillo, y por otro asumimos que es la manera más económica de adquirirlos. ¿Pero te has detenido a buscar esos vuelos por separado? En algunas ocasiones es posible que si compras un billete de ida, de tu casa al destino, y luego otro de ida, del destino a tu casa, el precio total resultante sea más bajo que el de un solo billete de ida y vuelta. Compruébalo, igual te lleves una sorpresa.

6. Sé flexible con el destino

A veces lo que quieres es viajar, no importa dónde, simplemente buscas un billete barato para aprovechar tus vacaciones y huir de la rutina. Si ese es tu caso has de saber que existe una manera para buscar un destino barato según sean tus fechas. En muchos buscadores de vuelos puedes buscar billetes para una determinada fecha, independientemente del destino. El resultado será una lista de destinos, ordenados por precio, y quizá así encuentres dónde ir gastando poco en tus próximos días libres.

7. Elige bien el aeropuerto

Sabes dónde quieres ir y sabes cuándo quieres ir. Has visto un precio y asumes que es lo que hay, esa es la cantidad que deberás pagar si quieres llegar hasta allí. Sin embargo, no está de más que mires la posibilidad de volar a otros aeropuertos próximos a tu destino. Quizá esa ciudad tenga varios aeropuertos, unos más baratos que otros, o quizá haya otra ciudad cercana a la que te interese volar por ser más económico volar hasta ella. Es decir, no te conformes con el primer resultado, quizá un poco de investigación te ayuda a ahorrarte unos euros.

Las escalas y la elección del aeropuerto también pueden hacer que baje el precio de tu billete.

8. Usa las alertas de buscadores y aerolíneas

Este es un gran consejo, lo comprobarás en cuanto lo pongas en práctica. Como sabes, los precios de los vuelos suben y bajan constantemente, pero comprobarlo a diario se puede convertir en una pesadilla. Por suerte muchos buscadores o aplicaciones ofrecen la posibilidad de enviarte una alerta cuando tu vuelo deseado ha bajado de precio. Tu seleccionas un vuelo y unas fechas, activas el servicio de alertas y si ese itinerario baja de precio para esos días se te notificará para que puedas realizar la compra. Prueba con Hooper, quizá te lleves alguna alegría. Y tampoco está de más suscribirse a los boletines de las aerolíneas, igual así encuentres lo que buscas.

9. Compra en el momento correcto

Aunque es una de las claves para conseguir vuelos baratos lo cierto es que a la hora de la verdad no es tan sencillo dar en el clavo, o al menos saber si lo estás consiguiendo o no. Primero, evita hacer la compra de los billetes durante el fin de semana, es cuando más gente hay en busca de vuelos y los precios se pueden incrementar para aprovechar la alta demanda. Los lunes es cuando las compañías suelen lanzar ofertas y con suerte se estiran hasta el día siguiente. Aprovecha.

¿Y con cuánta anticipación hay que comprar los vuelos? Aquí verás que hay muchas teorías, las de mayor éxito aseguran que para vuelos de corta distancia lo mejor es hacerlo con unas siete semanas de antelación, y para vuelos largos transcontinentales con al menos entre 5 y 7 meses de adelanto. En realidad son más conjeturas que datos científicos, pues la combinación de las variables “origen, destino y fecha” pueden dar resultados muy diversos.

10. ¿Low cost? Mejor no factures

Este consejo seguro que ya te lo sabes, pero no viene mal recordarlo. Efectivamente la mayoría de las compañías aéreas low cost no incluyen el equipaje facturado en sus billetes, sólo el equipaje de mano, y si deseas llevar una maleta grande tendrás que pagar por ella. Si quieres ahorrar es mejor no facturar. Puede que vueles a un destino lejano y tu billete sí incluya el equipaje facturado, pero si una vez allí quieres moverte en una low cost para hacer trayectos cortos… no te quedará otra que pagar por tu maleta. Recuerda que viajar ligero siempre está lleno de ventajas.