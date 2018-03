Miles de niñas abandonan la escuela cada año para trabajar o casarse

“He crecido con mis tíos. Como cualquier niño, tengo derecho a tener una familia, a recibir educación, cuidados y amor. Pero en mi vida solo ha habido tortura, abuso y negligencia. Mis tíos nunca me han tratado como a sus hijos. Estaba obligada a hacer las tareas de la casa. Como no podía ir a la escuela me sentaba cerca de mis primos cuando leían e intentaba leer y me quedaba mirando cómo los otros niños iban hacia la escuela. Quería ir yo también… pero mis tíos no me dejaban.

Un día mi amiga Sonia me habló de la escuela para niños trabajadores de Educo. Me contó que allí podría aprender a leer y dibujar y que la educación era gratuita. Quería estudiar en esa escuela, pero mi tía me obligaba a trabajar como criada en su casa y en otra por un salario muy pequeño. Estaba muy cansada…

El profesor de Educo vino a casa y nos ofreció que yo pudiera estudiar en la escuela. Mi tía aceptó, pero puso la condición de que fuera después de terminar todo el trabajo del día. Acepté, porque lo que más deseaba era ir a la escuela, y fui admitida.