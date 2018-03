Las desventuras de un prisionero español en Mauthausen, un "tuit-libro" gratuito

Suena el viejo timbre en casa de la familia Perea en Hendaya. Pili se levanta como un rayo para abrir la puerta. Ella y su madre, María, saben perfectamente con quién se encontrarán al otro lado de la puerta: «Es el asistente del alcalde que viene a hablar de lo de papá». El sonriente funcionario rechaza educadamente la invitación a pasar, va directo al grano y señala el lugar en que el ayuntamiento piensa instalar la placa. Con él está Floren, el verdadero artífice de esta iniciativa.

Junto al resto de miembros de la asociación “La Ilusión” de Zarautz se ha conjurado para conseguir, como primer objetivo, sacar del olvido a los 70 guipuzcoanos que acabaron en los campos nazis. De momento ya han colocado 4 stolpersteine, o placas de la memoria, en la puerta de las casas en las que vivieron otros tantos deportados de Zarautz, Rentería y Pasajes. Las stolpersteine, que surgieron en Alemania en los años 90 para rendir tributo a las víctimas del holocausto, han colonizado otras naciones como Austria, Italia y Holanda. En España, tan solo Barcelona ha seguido el camino iniciado por "La Ilusión" de Zarautz.

Mientras explica por qué prefiere que la placa sea fijada en la pared y no en es suelo como marca la tradición, Pili vuelve a sonreír. No lo hacía desde que su padre murió el pasado mes de julio. Tras 96 años de larga vida, dos guerras en las que defendió la libertad de España y de Europa y cuatro años de durísimo cautiverio en Mauthausen, Luis Perea se marchó sin hacer ruido, convertido en humo y cenizas, como sus más de 5.000 compañeros asesinados en los campos nazis. El luchador manchego nunca fue homenajeado en su pueblo natal, Socuéllamos. Esa espina la sigue teniendo Pili clavada en lo más hondo de su corazón: «He escrito varias veces al ayuntamiento pero ni siquiera me han contestado. Yo quería que recordaran a los siete vecinos de ese pueblo que acabaron en los campos nazis. ¡No solo a mi padre! ¡Los siete merecen ese homenaje! Pero…».