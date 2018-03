Razones para votar a CHA

Ahora que esta campaña política está a punto de acabar os digo las razones por las que voy a votar a CHA: porque CHA construye paraísos imposibles, porque Aragón no sería lo mismo si CHA no hubiera existido, porque hay voces y palabras que forman parte de nuestra historia colectiva, porque tenemos derecho a reivindicarnos, porque hemos sido olvidados, desautorizados e incluso engañados. Yo no quiero sentarme en el lugar que no me corresponde, pero tampoco permitiré que me digan donde debo sentarme: sé cuál es mi sitio y con todos y cada una de vosotras nos lo hemos peleado de este a oeste y de de norte a sur de este gran Aragón. Hemos jugado limpio, con honestidad, hemos debatido con todos, no hemos privilegiado a un partido sobre otro; algunos lo han hecho reproduciendo la clásica pelea de gallos que tanto me repugna.

Me enseñaron que sólo desde la pluralidad, la democracia, el respeto, el pacto y la humildad se consigue vencer. Solo desde la verdad se alcanza el cielo. Y CHA es verdad. No sé qué sucederá el 25 de marzo, pero el cambio que algunos tanto pregonan y pretenden protagonizar lo trajo a Aragón Chunta Aragonesista hace ya muchos años, cuando otros ni siquiera sabían por qué amar Zaragoza y de qué forma respetar a Aragón.