Es falso que "no hay brecha salarial en el empleo público" de Andalucía como dice la consejera de Igualdad Rocío Ruiz (Cs)

La consejera de Igualdad de Ciudadanos en Andalucía, Rocío Ruiz, ha afirmado que "evidentemente, la brecha salarial en el empleo público no existe" durante la ronda de preguntas del Fórum Europa Tribuna Andalucía (min. 1:11:40), celebrado el pasado 15 de julio, al responder a la pregunta de un periodista sobre la Proposición No de Ley presentada por Vox en el Parlamento andaluz para reclamar a la Junta medidas para "no reconocer falsos planteamientos de tintes ideológicos como la brecha salarial entre hombres y mujeres".

FALSO

La propia Junta de Andalucía elabora Informes de Evaluación de Impacto de Género que acompañan a los presupuestos correspondientes cada año. El informe publicado con el presupuesto del año 2017, que fue apoyado por Ciudadanos, es el último en el que se incluyen datos sobre la brecha salarial en el empleo público de la comunidad. Concretamente, la Junta señala que "la diferencia fundamental se encuentra entre el personal funcionario donde, en conjunto, los hombres cobran un 12,1% más que las mujeres" (pág. 191).

Este informe define, también, la brecha salarial como "las diferencias retributivas entre hombres y mujeres" y que son "desventajas a las que se enfrentan las mujeres en relación con el mercado laboral: un menor salario por hora; menos horas de trabajo remunerado, y unas tasas de empleo inferiores". En Maldito Feminismo ya explicamos que la brecha salarial existe, que se puede calcular con diferentes variables y que este concepto no hay que confundirlo con discriminación salarial.

Además, el mismo día que Rocío Ruiz afirmó que "la brecha salarial en el empleo público no existe", Comisiones Obreras de Andalucía publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que, aludiendo a sus declaraciones, mostró diferentes gráficos sobre la brecha de género de su propio informe 'Situación de la mujer en el mundo laboral de Andalucía', publicado en marzo de 2019. En él, explican que la brecha de género en Andalucía en 2018 se sitúa en el "23,5%" aunque no especifican que se refiera al empleo público.

Un día más tarde, el propio consejero de la presidencia de Andalucía, Elias Bendodo (PP), aclaró en una rueda de prensa que, "por desgracia, sí existe una brecha salarial en el Gobierno de la Junta".

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la Junta de Andalucía para preguntarles sobre las declaraciones de Rocío Ruiz. Desde la propia Junta nos han remitido unas declaraciones de la propia consejera de Igualdad en la que ella misma afirma que, en el Fórum Europa, "hablé claramente de discriminación salarial con un sueldo base de un funcionario de la Junta". Además, Ruiz aclara que "por supuesto que la brecha salarial en el empleo existe" y añade que "todos los que estaban en el Fórum me entendieron perfectamente (...). El consejero de Presidencia sabe cómo pienso y no es que me corrija, (...), siempre he dicho esto alto y claro y jamás puedo decir lo contrario porque sería mentir".

Por lo tanto, es falso que "la brecha salarial en el empleo público no existe" como dice Rocío Ruiz.