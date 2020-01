Abogados reclaman mejor retribución del turno de oficio

Los abogados extremeños han vuelto a llevar a las puertas de los juzgados sus exigencias al Ministerio de Justicia, convocados por los colegios oficiales, para que se mejoren las remuneraciones del turno de oficio, al que están adcritos unos 900 en la comunidad autónoma.

En Cáceres, los abogados han pedido al Ministerio que pague todas las actuaciones de los letrados como consecuencia de una designación judicial, y el decano del Colegio de Abogados, Juan José Flores, ha expresado su deseo de que se sumen más colegios a la reivindicación, que ha “germinado” en el oeste del país.

A su juicio las cantidades de los baremos actuales son “ridículas y vergonzosas”, puesto que, como ejemplo, en un procedimiento ordinario en materia civil se perciben unos 120 euros, que en precio de mercado son unos 3.000 euros.

Además, exigen que sea el ministerio el que asuma el pago de las actuaciones de los abogados como consecuencia de una designación judicial y que se encargue de reclamar la cantidad al ajusticiable si no procede reconocer el beneficio de justicia gratuita.

El pasado año hubo 6.799 solicitudes de asistencia gratuita en la provincia de Cáceres, de las que unas 1.500 no se han podido reconocer al no presentar los interesados la documentación para el reconocimiento del derecho y que, con la nueva interpretación del Ministerio, no son retribuidos por este.

En la provincia cacereña existen 297 letrados en el turno de oficio, 18 diariamente de guardia, diez en asistencia a detenido y ocho en el turno de violencia de género, un servicio de asistencia jurídica gratuita gestionado por el Colegio profesional de forma obligatoria para atender a los que carecen de recursos.

Respecto a las cantidades adeudadas, Flores ha explicado que el Gobierno ya ha abonado el importe de octubre por los servicios en el turno de oficio, aunque aún quedan pendientes los meses de noviembre y diciembre del pasado año.

En cuanto al cambio de ministro, ha afirmado que tiene la esperanza de que el nuevo titular, Juan Carlos Campo, haga más caso a sus demandas puesto que en los dos años de Dolores Delgado no ha satisfecho ninguna de las propuestas que han realizado.

En Badajoz, los abogados han denunciado lo que califican de "precariedad", que se agrava en las comunidades donde no están transferidas las competencias de justicia.

Los abogados María Angeles Jiménez y Adrián Rodríguez han explicado que una de las razones que ha llevado a esta concentración es que el Gobierno ha decidido cambiar las condiciones para el abono de las cantidades, ya de por sí "de miseria", que se abonan por el turno de oficio.

Este cambio ha hecho que haya muchas actuaciones que el Ministerio de Justicia "se niega a pagar" a los letrados.

Según han explicado, en noviembre y diciembre no se han abonado aún las cantidades correspondientes a estos trabajos, a las que se suman otros expedientes anteriores no justificados al no existir aún resolución expresa de la Comisión Provincial de Justicia Gratuita.

Han añadido que a nivel provincial la comisión cuenta solo con dos administrativos y, por tanto, hay "mucho retraso" en las resoluciones de las solicitudes de justicia gratuita, que llegan hasta los 10 meses.

En su opinión debe ser el Ministerio quien "ponga los medios necesarios" para resolver esta situación, y no "perseguirse" a los letrados por un servicio que prestan a costa de su esfuerzo.

De los más de 1.970 abogados en la comunidad autónoma, unos 1.170 ejercen en la provincia pacense, de los cuales 600 se encuentran adscritos al turno de oficio.

Las concentraciones y medidas de presión "continuarán" si no existe "una respuesta" a las reclamaciones por parte del Ministerio de Justicia.