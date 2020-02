Acabó la manifestación de agricultores en Mérida, tras varios incidentes

Sobre las cuatro de la tarde se ha ido agotando la manifestación de agricultores que esta mañana se ha desarrollado en Mérida y ha acabado, frente a la Presidencia de la Junta, en varios incidentes con forcejeos con la Policía que utilizó en algún momento sus porras, lanzamiento de objetos, y un cámara de Canal Extremadura herido leve al ser golpeado con una botella.

Entre 2.500 personas según los organizadores, y 1.500 según la Delegación del Gobierno, han marchado desde las afueras de la ciudad hasta la plaza del Rastro, sede de la Presidencia de la Junta, en esta convocatoria de La Unión, asociación del sector primario (Aseprex) y Asociación Valle del Jerte, con apoyo de otros colectivos y la generalidad de partidos políticos de la oposición en Extremadura.

Final de la manifestación

Allí un representante de cada una de esas tres organizaciones han sido recibidos en su despacho por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha tomado un escrito con sus reclamaciones, y hablado con ellos durante una hora; previamente Luis Cortés, de La Unión, sufrió el lanzamiento de un huevo.

Primer incidente de la manifestación. El líder de la @unionextremdura, Luis Cortés, ha recibido el impacto de un huevo lanzado desde la manifestación. Tras unos momentos de aturdimiento, se ha recuperado sin necesitar atención médica.



📲Envíanos tu vídeo/foto al 690 911 134 pic.twitter.com/6rhZhduaRs — Extremadura Noticias (@EXNdigital) February 21, 2020

Fuera, gritos, pancartas, lanzamiento de petardos, y ruidos con bidones y cencerros.

El resultado ha sido decepcionante según los agricultores, ruinoso, ya que a pesar de las buenas palabras de Fernández Vara, la Junta “no tiene un duro”.

A partir de la salida de la reunión, las dos y cuarto de la tarde, ha empezado a incrementarse la tensión en vista de que acababa sin resultados positivos, y manifestantes han empezado a achicar, adelantando las vallas, el espacio de seguridad montado por la Policía alrededor de la Presidencia de la Junta.

Forcejeos ante Presidencia, con la plaza de España y la carpa de carnaval montada, al fondo Canal Extremadura

‼ÚLTIMA HORA‼ Cargas policiales en las movilizaciones de #agricultores en Mérida por unos #PreciosJustos y por dignificar las condiciones laborales en el sector primario de la región.#AgricultoresAlLimitepic.twitter.com/wLx4TClAdB — #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) February 21, 2020





Ha acabado en forcejeos, algunos porrazos por parte de los agentes antidisturbios, y lanzamiento de objetos uno de los cuales, una botella de cristal, ha impactado en la boca de un reportero gráfico de Canal Extremadura, que ha resultado herido y fue atendido por Cruz Roja, sin heridas importantes.

Tensión entre los agricultores y los antidisturbios en Mérida con cargas policialeshttps://t.co/BOgd6Fkaxlpic.twitter.com/LrNLKKzDuU — 24h (@24h_tve) February 21, 2020

Miembros de las organizaciones convocantes han intentado calmar los ánimos, pidieron tranquilidad a los suyos, y poco a poco se calmó aunque el espacio de seguridad fue invadido por agricultores, que quedaron frente a frente con los antidisturbios. Finalmente tras muchos nervios y debate entre los propios organizadores, a partir de las cuatro de la tarde la plaza del Rastro emeritense, sede oficial de la Presidencia de la Junta, empezó a vaciarse.

“Vara, fuera de Extremadura”

Juan Francisco Rodríguez Chamorro, de Aseprex, una asociación que está alcanzando protagonismo en las protestas desde su aparición en Don Benito, Feval-Agroexpo, el pasado 29 de enero, ha declarado a Canal Extremadura, tras expresar el hundimiento del campo, que el presidente Fernández Vara “no nos representa” y “le queremos fuera de Extremadura”.

🔴EN DIRECTO | Incidentes en la manifestación de agricultores frente a Presidencia#ElCampoProtestahttps://t.co/ENXwh5D0aF — Extremadura Noticias (@EXNdigital) February 21, 2020

Añadía que seguirán con movilizaciones cuando y donde haga falta porque “algunos de los que aquí están andan desesperados, han perdido las explotaciones de sus padres”, y que espera una unión política de todo el sector primario –la pancarta principal de la manifestación rezaba su decepción con los políticos “de derecha e izquierda”- ya que le parece inaceptable que “un partido que ha ganado con mayoría absoluta no haga nada por Extremadura, en la agricultura y en todo, en sanidad, en trenes…”.

“Nuestros votos no se los van a llevar ni unos ni otros”, terciaba ante el micrófono un compañero de Aseprex: “Van a ser para nosotros”.

Chamorro ha denunciado además la presencia de personas “pagadas” para crear disturbios y “jodernos la manifestación”, que “no nos representan, no son agricultores, no son del sector primario, no son de los nuestros”.