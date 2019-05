Adenex, Amus y Dema se han negado a participar el Festival de las Aves de Cáceres

Las asociaciones Adenex, Anser, Amus y Dema han acordado no participar este año en la XI Festival de las Aves, que se celebrará este fin de semana en Cáceres, y han mostrado su desacuerdo con la organización gestionada por la Junta de Extremadura.



Desde la primera edición, los colectivos citados han participado en este festival, con talleres y otras actividades de educación ambiental.



Los motivos que han aducido se refieren "básicamente" a deficiencias organizativas y de planificación por parte de la Dirección General de Turismo, que suponen una insuficiente y tardía difusión y problemas presupuestarios.



Según han explicado en nota de prensa, el presupuesto del festival se ha reducido casi un 70 por ciento con respecto al del año pasado, lo que afectará a la cantidad, calidad y oferta de actividades, talleres educativos, rutas y puntos de observación con los que ha contado este encuentro anual entre la sociedad y las aves presentes en el casco histórico cacereño.

Participación

Aseguran que el éxito de las ediciones anteriores se ha debido, en buena parte, a la participación de las principales asociaciones conservacionistas con implantación en Extremadura y a la labor de educación ambiental desarrollada por un grupo de gente comprometida y con experiencia en la realización de este tipo de actividades.



En las primeras ediciones, las actividades eran organizadas por la Dirección General de Turismo, consensuadas con las asociaciones que participaban, y esa es la fórmula que se debe emplear en lugar de subcontratar el trabajo a una empresa externa, que hace una baja para quedarse con el contrato y obtener mayor beneficio a costa de una merma en la calidad.



Las organizaciones conservacionistas no entienden cómo un festival de estas características, que lleva tantos años realizándose de forma “exitosa” en la ciudad, puede permitirse no tener actualizada la información en su página web o no tener todavía el programa definitivo cerrado a dos días de que comience la actividad.



Los colectivos esperan que lo sucedido quede en un hecho anecdótico y que en próximas ediciones se cuente con el apoyo y las consideraciones previas que pueden ofrecer, con el objetivo de ayudar a la organización, difusión y al éxito de un festival asentado ya en la región.