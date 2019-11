Alcántara, ex portavoz municipal de Ciudadanos Cáceres, anuncia que se va del partido

El ex portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Cáceres, Francisco Alcántara, ha anunciado que acabará dejando el partido si no se producen dimisiones como la del coordinador regional, Cayetano Polo, pero que no entrega el acta de concejal y pasará junto a una compañera al grupo municipal de ediles independientes.

Enviará este lunes las alegaciones contra el expediente sancionador que le ha abierto la formación naranja por “deslealtad al partido”, y ha advertido de que en breve anunciará su previsible marcha al grupo de concejales no adscritos a ningún partido.

Horas antes su formación política le había destituido como portavoz municipal, por los votos de tres de los cinco concejales, pero la quinta, Mar Díaz, le apoya según Alcántara.

“Mar Díaz me apoya y no estaba de acuerdo con mi salida de la portavocía del grupo”, sin embargo lamenta que otro compañero, Bohigas, “al final haya tomado la postura centralista del partido”.

Alcántara ha señalado que presentará las alegaciones oportunas “por vía e-mail, porque así es como me hicieron llegar la apertura de expediente disciplinario” y que no espera que este proceso “se demore mucho”.

No entregan el acta

Si finalmente deriva en una expulsión, el ex portavoz no abandonará su acta de concejal y se iría al grupo de independientes, que ya cuenta con Teófilo Amores tras su salida de Vox.

Aunque el expediente acabe en sanción y no expulsión, Alcántara ya ha avanzado que abandonará el partido, igualmente.

“Solo me mantendría en Cs si se produjeran las dimisiones que he pedido para depurar el partido”.

En las alegaciones, Alcántara intentará justificar que no ha sido desleal al partido en su pleno ejercicio de libertad de expresión: “Hay casos similares al mío en todo el país a los que Cs no ha abierto expediente sancionador”.

En este sentido, ha apuntado que “en Extremadura, Cs discrimina a favor de Cayetano Polo”, coordinador regional del partido, al que acusa de haber influido en este expediente pese a que hay casos similares, y que "ni siquiera se ha puesto en contacto conmigo para confrontar la situación; solo le interesa mantener el sueldo y cargo que se ha creado”.

“Lo previsible es que nos vayamos. No vamos a quedarnos donde no nos quieren”, ha manifestado Alcántara en relación también a su compañera Mar Díaz.