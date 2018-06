Alfonso Guerra, Ibarra y Herrero de Miñón analizarán en Mérida el Estado autonómico

Políticos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón analizarán, junto a juristas e historiadores, los logros y los retos del Estado de las Autonomías en un curso de verano de la Universidad de Extremadura (UEx), que se celebrará en Mérida los días 9 y 10 de julio.



Los directores del curso, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el catedrático de la UEx Enrique Moradiellos, Premio Nacional de Historia de España, han presentado este jueves, junto a la portavoz de la Junta Isabel Gil Rosiña, este curso, que entra en la celebración de los 35 años de aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura.



Moradiellos ha explicado que el curso trata de hacer un balance del Estado autonómico, que "ofrece muchas luces indudables y algunas sombras" y que en el momento actual demanda "diagnósticos de manera imperativa", así como "propuestas de solución".



Por ello, este encuentro pretende ofrecer, ha dicho, "un panorama solvente, autorizado y actual de los logros y los retos" de la España de las Autonomías, con la participación de gestores políticos protagonistas de esta etapa, juristas e historiadores.



Así, además de los ya citado, intervendrán en el curso las catedráticos de Derecho Administrativo Rosa Elena Muñoz y Vicente Álvaro García, así como la profesora Elena Manzano, miembro de la Comisión de Expertos de financiación autonómica.



Igualmente darán su visión, entre otros, los historiadores Juan García Pérez y José Antonio Rubio Caballero, especializado "en el estudio de los nacionalismos y de la vertiente territorial de los desafíos al Estado Autonómico", lo que para Moradiellos supone el "reto más perentorio y más imperativo" al que se enfrenta actualmente España.

Distintos, pero iguales

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dicho que el Estado de las Autonomías, "que ha sido tan beneficioso, no debe generar nunca la sensación de la legitimación de que hay ciudadanos que tienen más derechos por tener una lengua o una cultura distinta" y "no puede consagrar jamás la desigualdad".



Europa, además, según ha destacado, consolida aún más este sistema, pues "todas las regiones tienen exactamente los mismos derechos" igual que sus ciudadanos, independientemente "de donde vengan" o del país al que pertenezcan.



Ibarra ha reconocido, no obstante, que España, como cualquier sociedad de mercado, tiene desigualdades, individuales, territoriales o entre generaciones, por lo que el principio de solidaridad es esencial para atenuarlas al máximo posible.



También ha destacado la necesidad de que exista eficacia y coordinación en la España de las Autonomías, algo que, a su juicio, ha faltado, por lo que ha vuelto a reclamar la eliminación del Senado o su conversión en cámara de las autonomías, además recordar que lleva 30 años defendiendo que debería haber un umbral mínimo del 5% para entrar en el Congreso de los Diputados como representantes de la soberanía nacional.



Ha pedido también conferencias sectoriales horizontales y sin ministros de los representantes de las comunidades autónomas, así como mayor eficacia en la Justicia y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.



Para ello, Rodríguez Ibarra ha abogado por dar mayores funciones a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, lo que evitaría el colapso que sufre el Tribunal Supremo; así como por un modelo de policía que "se adaptara al modelo federal autonómico que existe en España", como ocurre en Estados Unidos.



A su juicio, "hay que hablar de todas estas cuestiones" para tratar de que la actualidad actual "quede reflejada en una Constitución, que a lo mejor habría que reformar para darle entrada a estas visiones nuevas".