Almendralejo cede ante Diputación Badajoz y cambia una calle por la memoria histórica

El Ayuntamiento de Almendralejo cambiará el nombre de la calle Arturo Suárez Bárcena por el de Familia Suárez Bárcena para así cumplir con el mandato de la Diputación de Badajoz sobre la ley de la memoria histórica, según ha anunciado el alcalde, José García Lobato (PP).



García Lobato se ha reunido con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para explicarle los motivos que había dado el equipo de Gobierno para no cambiar el nombre de esa céntrica calle y que se aprobaron en una sesión plenaria hace meses.



Las alegaciones no fueron aceptadas en la comisión de expertos de la Diputación de Badajoz, en su reunión del 7 de abril.



En una rueda de prensa, García Lobato ha alegado que la propuesta de alcaldía es "un ejercicio de responsabilidad", después de que Gallardo les anunciase que la decisión de no cambiar el nombre de la calle impedía que el Ayuntamiento de Almendralejo se beneficiase de una subvención de un millón de euros.



Esta ayuda es para inversiones este año en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

"Sentido común"

"El sentido común nos hace, y con el apoyo de la familia, proponer el cambio de topónimo de la calle", explica Lobato.



La iniciativa de cambiar el nombre por el de Familia Suárez Bárcena fue propuesto en la citado sesión plenaria por el único grupo en la oposición, el Socialista, cuya portavoz, Piedad Álvarez, advirtió de que quedarían comprometidas las subvenciones provinciales, pero fue rechazada por el Grupo Popular.



Entonces el Gobierno municipal justificó su posición en un informe del cronista oficial de Almendralejo, Francisco Zarandieta, sobre la figura del juez Arturo Suárez Bárcena y su ejercicio como funcionario del Estado.



García Lobato ha señalado que toda la familia estaba de acuerdo en que se cambiase el nombre de la calle si su mantenimiento suponía un perjuicio para el Ayuntamiento.



La propuesta se abordará en la próxima sesión plenaria.