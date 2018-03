Almodóvar, emocionado al recoger un premio en Cáceres, donde descubrió su pasión cinéfila

El cineasta manchego Pedro Almodóvar ha confesado sentirse emocionado al recoger el San Pancracio Honorífico del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, que ha cumplido sus bodas de plata, porque fue en esta ciudad donde descubrió su pasión cinéfila.

"Fue en los cines de Cáceres donde descubrí mi pasión cinéfila", ha dicho el director manchego Pedro Almodóvar, que ha subrayado en la noche de este pasado sábado que está "muy vinculado a Extremadura" y le ha emocionado regresar aquí después de tantos años

Almodóvar ha recordado también su infancia en el pueblo extremeño de Madrigalejo, donde residió y "donde tengo un recuerdo más festivo del cine; de wésterns de cine de verano", aunque el cine más dramático "el que más me gusta, lo descubrí en las salas de los cines Coliseum y Astoria", ambos ya cerrados.

Almodóvar ha dedicado el premio a sus colaboradores y su hermano, ya que ha confesado que ha tenido mucha suerte siempre con los equipos con los que he contado en cada película.

"Yo nunca hubiera sido tan independiente, procaz y grosero si no hubiese tenido a mi hermano como protector", en referencia a Agustín Almodóvar, que le ha acompañado en la ceremonia, y que ha puesto en pie a los asistentes.

Reyes Abades

No obstante, la primera gran ovación de la noche fue para el maestro extremeños de los efectos especiales Reyes Abades, recientemente fallecido.

El festival ya decidió hace varios años cambiar el nombre del premio "Uno de los Nuestros" por "Reyes Abades" y que este año ha recaído en el director de arte Federico García Cambero, que ha trabajado con el propio Almodóvar, Álex de la Iglesia y Francis Ford Coppola.

La gala de clausura del festival se ha sumado a la reivindicación de apostar por más presencia de mujeres en el cine y por eso ha presentado un vídeo resumen de la cosecha de la cinematografía nacional de 2017 con solo intérpretes femeninas.

La ceremonia repasó los 25 años del festival, desde que comenzara en 1994 su andadura y que el actor Eduardo Noriega, que forma parte del jurado, ha calificado de "único y singular" por "traer todo el cine español a Cáceres y colaborar con Cruz Roja y Ayuda en Acción" con la recaudación de las entradas vendidas.

En la gala también han sido premiados Elena Martín, como director novel por "Julia Ist"; Nicolás Coronado, hijo de José Coronado, ha recogido el San Pancracio a mejor actor revelación por "Pasaje al amanecer", y Macarena Sanz como mejor actriz revelación por su papel de invidente en "Selfie", muy emocionada porque "es el primer galardón que me dan por interpretar".

El Premio Pasión por el Cine ha sido para la diseñadora de vestuario Sonia Grande, mientras que Borja Cobeaga, premio a la dirección por "Fe de etarras" ha sido el gran ausente de la ceremonia, aunque en conversación telefónica ha excusado su presencia por "motivos de paternidad".

También han sido premiados Antonio de la Torre, por "Abracadabra",, que ha dedicado el premio al "92 por ciento de actores y actrices que no pueden vivir de esto", y Marián Álvarez, como mejor actriz, por "Morir".

La ceremonia, que contó con las actuaciones femeninas de Bambikina y Chloé Bird, la ha cerrado la artista flamenca Zaira Gómez, que ha interpretado el tema "Volver", al que Estrella Morente puso voz en la película homónima de Almodóvar.

Se siente a gusto

El cineasta manchego Pedro Almodóvar ha subrayado durante su estancia en Cáceres que vive ajeno a las polémicas que su nombramiento como hijo adoptivo de Madrid puede levantar y ha añadido que no se siente "ninguneado" en España por no haber recibido más premios, porque "lo importante es que sigo trabajando".

Almodóvar, que luego recogió el San Pancracio de Honor del Festival Solidario de Cine Español de la Fundación ReBross, que cumple veinticinco años, se ha referido, en declaraciones a Efe, a su relación con la Academia de Cine de España y sobre si con premios como este se siente más profeta en su tierra.

"Creo que la prensa y la gente considera que yo me siento un poco ninguneado por no haber recibido los suficientes premios en España, pero lo cierto es que tengo muchísimos premios y sigo trabajando", ha asegurado.

Almodóvar ha aprovechado su estancia para visitar una exposición retrospectiva sobre su filmografía, ilustrada por 20 de artistas españoles, titulada "Tú y yo no somos como todo el mundo".

"Hoy aquí en Cáceres, desde luego, no me siento ninguneado en absoluto; me siento en la gloria. Me estáis celebrando muchísimo y me siento emocionado", ha precisado el cineasta, que ha recorrido la muestra durante una hora.

Almodóvar, que asegura que adquirirá alguna de las obras expuestas, ha hecho especial hincapié en las piezas dedicadas a "Julieta", su última película, y a "Matador"; se ha mostrado sorprendido de la "variedad de los artistas" y ha destacado que "es realmente admirable" que "no hayan caído en ningún tópico".

La muestra está compuesta por obras que configuran un "collage" de todos los excesos visuales y sentimentales de su cine, expuestas en la Sala El Brocense, hasta el próximo 30 de marzo (www.expoalmodovar.com).

En cuanto su nombramiento como Hijo Adoptivo de Madrid, ha reiterado que vive "ajeno a las polémicas", porque "Madrid es mi madre, porque llevo 40 años viviendo en ella y me siento su hijo".

Almodóvar ha desvelado que la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, le comentó hace unos meses que iban a proponerlo para el nombramiento y que, más tarde, se enteró "por el periódico" de que "alguien había dicho que no lo merecía". "Yo no he pedido nada ni participo en ninguna de esas polémicas", ha zanjado el cineasta.

El cineasta ha regresado a Extremadura, una zona de paso obligada a la hora de abordar la biografía del cineasta, porque Cáceres y Orellana la Vieja le vieron crecer, y los cines de verano de Madrigalejo, a los que se ha referido, aumentaron su pasión por el cine.

"Yo empecé a enamorarme del cine aquí en Cáceres, en el Capitol, el Astoria, y en los cines de verano de Madrigalejo. Mi pasión cinéfila radica en esta tierra", ha puntualizado.

El director también ha confesado que se encuentra ya inmerso en su próximo proyecto, que comenzará a rodar este verano y se estrenará la próxima primavera y del que no ha querido adelantar más detalles.