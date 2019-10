Amigos de Badajoz ve con buenos ojos que se recuerde la toma por Alfonso IX

La asociación Amigos de Badajoz trasladará al concejal de Vox, Alejandro Vélez, su disposición a colaborar para organizar una jornada u otra iniciativa para recordar la toma de la ciudad por parte de Alfonso IX de León y la figura de este monarca, aunque siempre al margen de la fiesta de "Almossassa".



El colectivo se reunirá este viernes con Alejandro Vélez, según ha explicado el miembro de Amigos de Badajoz Manuel Cienfuegos, para abordar este tema después de que Vox propusiera, durante la última edición de "Almossassa" -que recuerda la fundación de la ciudad por parte de los árabes- la fusión con una jornada donde también se recordase la toma de Alfonso IX.



Desde Amigos de Badajoz, el colectivo que creó la fiesta de "Almossassa", se trasladará a Vox que la asociación también trabaja por homenajear la figura de Alfonso IX y el acontecimiento histórico que tuvo lugar en marzo de 1230.



Amigos de Badajoz no quiere que se unifique en un mismo evento la fundación de la ciudad (en el siglo IX) con la toma de Alfonso IX, fechas "muy distantes" en el tiempo, aunque sí recordar a éste último, por ejemplo con un evento los meses de marzo.



Cienfuegos ha recordado que la asociación trabaja "desde hace mucho tiempo" por reconocer la figura del rey, por ejemplo a través de una estatua ubicada en la ciudad o para que se le reconozca con otra calle, pues la que le da hoy nombre es una pequeña vía de la Picuriña, de 50 metros y escasamente asfaltada.



La asociación se muestra receptiva además a que se propongan nuevas iniciativas para "Almossassa" que enriquezcan "el trabajo tan bueno que realiza el Ayuntamiento de Badajoz", aunque siempre bajo el parámetro de que no se desmotive la idea para la que fue creada, la fundación de la ciudad por parte de Ibn Marwan.



A finales de septiembre, con motivo de una nueva celebración de "Almossassa", Alejandro Vélez expuso que propondría al gobierno municipal que la fiesta de "Almossassa" se trasladase en próximas ediciones al 19 de marzo y se englobase dentro de un evento que ensalzase "la conquista cristiana de la ciudad".



Su objetivo, como explicó el edil, no es que desaparezcan las referencias a la fundación árabe de Badajoz sino englobarlas en una sola jornada donde se ponga en valor la toma de Alfonso IX de León.