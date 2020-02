Apag Asaja anuncia cortes de todas las carreteras nacionales a finales de mes

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado cortes de carreteras nacionales o autovías que atraviesan la Comunidad, en la última semana de febrero, para mostrar el malestar del campo por la situación del sector, reclamar unos precios justos y en defensa del mundo agroganadero.

Estos cortes de carreteras como medida de protesta que afectará "a todas las vías de comunicación de titularidad estatal" que atraviesan la región, se harán de manera coordinada por Asaja Cáceres en la provincia cacereña y APAG Extremadura Asaja en la de Badajoz.

En la provincia pacense son la A-5 o la A-66, además de las nacionales 430 y 432 y los enlaces con Huelva y Córdoba, si bien todos los detalles se darán a conocer en próximas fechas, según recoge la organización en un comunicado de prensa.

Precios dignos

Estas nuevas movilizaciones en la última semana del mes de febrero son para "seguir sensibilizando a la sociedad" sobre un problema que no solo afecta a agricultores y ganaderos, sino a toda Extremadura, pues si se consiguen precios dignos para el campo "ganaremos todos".

Sobre las propuestas de diálogo realizadas desde las distintas administraciones y a pesar de la "buena disposición a seguir dialogando", Metidieri sostiene que no hay ninguna solución firme.

"Las propuestas que hay sobre la mesa no nos satisfacen y no queremos más paños calientes", contesta el presidente de APAG Extremadura Asaja, para el que son necesarios “hechos y no tantas palabras".

Sobre el anuncio del Gobierno de celebrar reuniones con las centrales distribuidoras de alimentación, dice el dirigente agrario que todos los movimientos que se hagan en la línea de conseguir precios dignos para el sector serán positivos.