Aprobados los Presupuestos 2020 de la Comunidad, con 25 enmiendas de UPE que sin embargo se ha abstenido

La Asamblea de Extremadura ha aprobado esta tarde la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura 2020, cuentas que ascienden a 6.006,6 millones de euros y superan así por primera vez el equivalente al billón de pesetas.

Han salido adelante por 34 votos a favor (PSOE), 27 en contra (20 de PP y 7 de Ciudadanos) y 4 abstenciones, de Unidas por Extremadura (UPE).

Panel con el resultado de la votación: no, en rojo de PPy Cs a la izquierda, abstención (naranja) de UPE en primer término, y el sí verde de los escaños socialistas

Durante dos días de debate en el Parlamento regional se han visto 1.087 enmiendas de las cuales solo se han aprobado 23, que se añaden a otras tres que se habían aceptado en su día en comisión de diputados previa al pleno.

De los 23 cambios, 22 han sido a propuesta de UPE, la confluencia de izquierda formada por Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo, y el otro era una enmienda del PP que ha conseguido de la Junta y su grupo parlamentario 20.000 euros para la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La modificación más importante, a propuesta de UPE, es el aumento en 1,8 millones de euros en ayudas al alquiler, pensadas principalmente para que los jóvenes se puedan emancipar; las asociaciones juveniles tendrán por otro lado 625.000 euros más de lo previsto en principio.

La confluencia, socia del PSOE en el Gobierno de Madrid, ya consiguió el jueves 700.000 euros más para los nuevos hospitales de Cáceres y Don Benito-Villanueva.

Las 26 enmiendas que en total se han introducido, entre el pleno y la comisión, cambian el destino de 5,7 millones de euros.

La monotonía del debate presupuestario ha hecho este viernes que por la tarde una enmienda se votara dos veces por error, de forma seguida, con la curiosidad, ante algunas risas de los diputados, de que el resultado fue diferente; en cualquier caso quedó rechazada.

Soledad suficiente

Pese a la concesión de 25 enmiendas, el grupo liderado por Irene de Miguel, secretaria regional de Podemos, ha decidido abstenerse por la “falta de generosidad” de la Junta y su grupo socialista.

Entre otras cosas por no haber accedido a subir la paga compensatoria a las pensiones mínimas, mientras lo hace el Gobierno central, un adelanto que en realidad la confluencia no ha sabido decir de dónde saldría el dinero, por lo que reglamentariamente la enmienda no se podía abordar.

Luis Hernández, portavoz del PP, ha pronosticado que estas cuentas serán la “puntilla económica” para la región, y Cayetano Polo, de Ciudadanos, lamentado que el PSOE le haya “dado la espalda” a sus 70.000 votantes al no haberles aceptado ni una enmienda.

Por su parte la vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, afirma que la Junta trabajará a partir de ahora para que "se hagan realidad los proyectos de futuro de cualquier extremeño, con independencia del lugar en el que resida", y reprocha que a pesar de la mano “tendida”, PP y Cs “nunca tuvieron intención de negociar”.

En esta legislatura los socialistas no tienen necesidad de nadie con sus 34 votos, mayoría absoluta.