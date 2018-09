La Asamblea aprueba la Ley de Cooperativas y la del Comercio Ambulante

La Ley de Cooperativas y la del Comercio Ambulante han salido adelante en la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura, en la que el Ejecutivo regional ha abogado por abordar la reforma de la financiación autonómica con un prisma "multilateral", que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento y el desempleo.



Los grupos parlamentarios también han visto las propuestas de ley para hacer frente al calor en las aulas, un asunto muy de actualidad en estos días, y la ley de Garantía de la Autonomía Municipal, que prosiguen su tramitación parlamentaria a la espera de las enmiendas parciales.



La sesión se ha abierto con las preguntas al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ha anunciado que pedirá al Gobierno subastas especiales de renovables para los territorios donde hay centrales nucleares, porque "es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica".



Lo hará en la reunión que mantendrá con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el próximo día 15, y ha reiterado que Almaraz "no se va a cerrar mientras no haya una alternativa".



El líder del PP, José Antonio Monago, ha culpado a Vara de "no hacer nada" ante el cierre de la planta y ha augurado que ocurrirá lo mismo que ha sucedido en el entorno de Zorita: "paro, despoblación y miseria".



Extremadura cuenta desde hoy con una nueva Ley de Cooperativas fruto del consenso entre el sector, el Gobierno regional y los grupos parlamentarios, aunque al final Podemos se ha abstenido.



El objetivo de la norma es fortalecer este importante sector para el empleo y la economía regional, ya que Extremadura tiene inscritas y activas 2.174 cooperativas, de las que 685 pertenecen al sector agrario y 1.128 al trabajo asociado, entre otras.



Tras el debate de las 122 enmiendas que han llegado vivas a la sesión, la Ley de Cooperativas ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y PP, mientras que la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, no ha participado en esta y otras votaciones al estar de baja médica.

Venta ambulante

Tras esta norma se ha aprobado, con los votos de Podemos y PSOE la propuesta de Ley de Comercio Ambulante de Extremadura, que ha contado con el voto en contra del PP, que considera que tendrá "un recorrido muy corto", ya que vulnera la autonomía municipal y será recurrida en los tribunales.

Los diputados han debatido las 70 enmiendas parciales presentadas al texto impulsado por el Grupo Parlamentario de Podemos con el objetivo de beneficiar a las 3.000 familias que viven del comercio ambulante y darle estabilidad, aunque las 24 de Cs no se han abordado por la ausencia de Domínguez.



En una comparecencia a petición del PP, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que "la reforma de la financiación autonómica no puede ser una pugna entre territorios, pues los beneficiarios de las prestaciones y los servicios públicos son los ciudadanos".



Ha recordado que la Asamblea fijó -en febrero de este año- la posición que defenderá el Ejecutivo regional en la negociación, basada en los principios de igualdad y solidaridad, la suficiencia financiera de todos los servicios públicos y el cálculo real de las necesidades de gasto.



"No hemos cambiado nada", ha dicho la vicepresidenta, mientras que el diputado popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado al Gobierno central y al PSOE por aplazar "sine die" la reforma por "la hipoteca" que tiene "con quienes le sustentan en el Gobierno".

Curso escolar

En una comparecencia a petición propia, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha dicho que el inicio del curso escolar sigue la tendencia del fin de "los recortes brutales" del PP y ha anunciado un Plan Estratégico de Innovación Educativa para potenciar el uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación (TICs).



Ha subrayado que a pesar del descenso del número de alumnos en unas 740 personas ha subido el número de docentes en 274 y que se ha mejorado la conexión con el mundo laboral a través de la FP.



En el turno final de preguntas, la consejera de Infraestructuras y Economía, Olga García, ha asegurado que la economía extremeña mantiene "su fase expansiva", con un crecimiento del PIB por encima del 2,5 %, después de que el PP acusara al Gobierno regional de acaparar "el medallero" en materia de paro, déficit y dinamismo.



Además, con los votos a favor de todos los diputados, a excepción del no adscrito, José Antonio Morales, la Asamblea ha ratificado a Antonio Gómez Yuste, por parte del PSOE; de María José Cabanillas, a iniciativa del PP; y a Víctor Bermúdez, a propuesta de Podemos, como consejeros del Consejo Escolar de Extremadura.