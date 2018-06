Ayudas extraordinarias para el alquiler de vivienda, de 260 euros mensuales

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta mañana unas ayudas extraordinarias y complementarias al alquiler tras detectar que hay algunas familias que no acceden a las actuales, y que existe necesidad por parte de personas en lista de espera de una vivienda pública, o la tienen adjudicada pero aún no está disponible.

Pese a eso el Ejecutivo regional afirma que actualmente ya no se desahucia de las viviendas sociales a la gente por no tener dinero para pagar el alquiler, afirmación que vienen negando desde Podemos.

Se trata lo de hoy de ayudas complementarias al alquiler, cuya regulación se aprueba al igual que la convocatoria según ha explicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Son familias con dificultades para tener un hogar donde vivir. “Ya no se desahucia a la gente porque no pueda pagar, hay un parque público de viviendas pero aún hay personas que se quedan fuera de esos recursos y hacían falta ayuda de este tipo. Hay 13.000 v sociales pero hay familias que no entran y hay que garantizar esas necesidades”

Estos nuevos subsidios cubren el 65% de la renta mensual con un límite de 260 euros que aumenta si se es refugiado, hasta el 100% con límite de 350.

Hay familias desahuciadas judicialmente por falta de pago [en viviendas privadas], añade Gil Rosiña, y que son algunas de las situaciones encontradas fuera de cobertura: “Las que forman parte de las listas de espera para adjudicación de vivienda pública, las adjudicatarias pero que aún no la tienen por falta de disponibilidad…”. Para contemplar todas esas situaciones la Junta ha hilado “muy fino” en las base reguladoras de esta convocatoria.

Que cuenta la misma con un presupuesto de 913.600 euros, ampliables.

Otros acuerdos

La Junta en su reunión semanal de este martes ha aprobado también el nombramiento del nuevo director general de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el departamento de agricultura.

Es Javier Gonzalo Langa, doctor ingeniero agrónomo, hasta ahora jefe de servicio de ayudas sectoriales PAC en la consejería, y que sustituye a la anteriora directora general, Yolanda García Seco, que ha pasado a ser delegada del Gobierno en Extremadura.

Ha recibido el visto bueno también un programa de orientación para el empleo dirigido a asociaciones del sector, con 1,725 millones de euros y 3.000 posibles beneficiarios; las bases reguladoras de unas ayudas, por cinco millones de euros, a crear plazas de personas dependientes, asuntos la dependencia en que la Junta sigue reclamando más financiación nacional.

Asimismo promoción de alimentos de calidad con 0,643 millones de euros financiadoa al 75% por el fondo europeo Feader, un 44% más que en la convocatoria anterior, y financiar a Computaex con 160.000 euros para un programa especial agrario.