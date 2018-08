El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a comprar glifosato

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha reprochado que el Ayuntamiento volverá a adquirir glifosato como herbicida para el control de malas hierbas de parques y jardines de la ciudad, pese a que en un pleno municipal se aprobó suspender su compra.



Según ha explicado este partido en una nota, en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Badajoz se recoge comprarán 300 litros del pesticida.



La concejala socialista Rita Ortega ha recordado que el pleno de junio de 2017 aprobó por mayoría una moción para suspender el uso de glifosato en jardines y parques públicos por el posible riesgo cancerígeno que entraña dicho herbicida según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los socialistas critican que el Consistorio pacense hace lo contrario a lo que debe, que es ser responsable de la protección de la salud de la ciudadanía, por lo que han reiterado su petición de prudencia en el uso herbicidas como el glifosato.

Probablemente cancerígeno

La Agencia de Investigación sobre el Cáncer, perteneciente a la OMS, ha catalogado como agente "probablemente cancerígeno" a este pesticida, base de la gran mayoría de herbicidas comercializados y que no debe usarse sin la protección adecuada.



La moción aprobada hace poco más de un año instaba al equipo del PP a que el uso del glifosato fuera sustituido por métodos no químicos, que no dañen la salud ni el medio ambiente, como los mecánicos o térmicos, que se aplican en la mayoría de países de la Unión Europea.



Asimismo, sugería la prohibición de uso en espacios públicos, carreteras o redes de servicio en la totalidad del término municipal de Badajoz.



Los socialistas recuerdan también que el PP dijo que terminaría las existencias.



En el comunicado el PSOE ha puesto además el ejemplo de una condena en Estados Unidos a una empresa agroquímica, que ha tenido que indemnizar a un jardinero al que el uso continuado del glifosato le ha causado un linfoma terminal.