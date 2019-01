Badajoz PSOE reprocha la situación "tercermundista" del Gurugú por cortes de luz y agua

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha denunciado la situación "tercermundista" que viven los vecinos de la barriada del Gururú debido a los cortes de luz y los reventones de las tuberías de agua que se producen constantemente durante el periodo de Navidad.



Según ha informado a los medios el portavoz del PSOE local, Ricardo Cabezas, desde el pasado 22 de diciembre hasta ahora los cortes de luz son "continuos", una situación que Endesa justifica en que el tendido eléctrico es de los años 80 y la previsión que tienen para cambiarlo es en el 2021.



El socialista ha asegurado que, con estos cortes, están condenando a los vecinos de la barriada a que utilicen la cocina de leña y el brasero de picón.



Ha afirmado que en el Gurugú no puede haber avance y progreso porque los cortes de luz en estas fechas, que en algunas ocasiones han superado los 90 minutos, son motivados fundamentalmente por el uso de los aires acondicionados y las placas vitrocerámicas.



A cabezas le parece "bochornoso" que todos los vecinos paguen sus recibos de la luz y que no pudiesen celebrar el belén viviente los días 22 y 23; que en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo las familias no pudieran hacer sus comidas y teme que llegará el día de Reyes y volverán a pasar por lo mismo.



"A los responsables de Endesa se les debería de caer la cara de vergüenza por permitir esta situación y no acelerar los procesos para cambiar el tendido eléctrico", ha apostillado.



El portavoz socialista ha reclamado al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que haga todas las gestiones posibles para que estos problemas se acaben cuanto antes, aunque ha reconocido que no son competencias municipales y que el equipo de Gobierno del PP no tiene culpa "en principio o directa".



A los cortes de luz ha añadido "los reventones en las tuberías de agua" que, ha ironizado, están haciendo "unas navidades perfectas" para esta barriada pacense.



Respecto a los mismos, Cabezas ha dicho que "no es sorprendente", ya que se han "habituado" a los reventones continuos en toda la ciudad.



Espera que con este tema Fragoso se "ponga las pilas", aunque ya "llega tarde y mal", mientras que en el de la luz, le ha pedido que reclame ante Endesa y la Junta de Extremadura para que esta situación "tercermundista" se acabe.