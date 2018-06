Barcelona En Comú pide el indulto para el exalcalde de Carcaboso

Miembros del Grupo Municipal y de la dirección ejecutiva de Barcelona En Comú han denunciado la "persecución judicial" que a su juicio ha sufrido el ex alcalde de Carcaboso (Cáceres) Alberto Cañedo, para quien han solicitado el indulto.



Representantes de Barcelona En Comú se han reunido este jueves con Cañedo para conocer de primera mano su situación judicial.



El ex alcalde ha sido condenado a 17 años de inhabilitación y a pagar más de 120.000 euros de sanción "por tres sentencias injustas", ha indicado Barcelona En Comú en una nota.



Así, ha explicado que las sentencias "fueron provocadas" por la oposición socialista en el Ayuntamiento, "que le denunció por no responder en tiempo a cinco de sus preguntas y por impedir el desalojo de varias familias".



En este sentido, ha recordado que Cañedo llegó a la política a partir de su participación en una plataforma ciudadana municipalista "para defender los bienes comunes de esta localidad".



De hecho, Carcaboso es un municipio reconocido por su apuesta por la agroecología y ha recibido por parte de la UNESCO un premio a un proyecto agroecológico impulsado desde el Ayuntamiento.

Persecución, e intereses

En la reunión con la dirección ejecutiva de Barcelona En Comú, Cañedo y la actual alcaldesa de la localidad cacereña, Lorena Rodríguez, han explicado cómo los concejales del PSOE en su municipio "está usando la persecución judicial para proteger sus intereses".



Según ellos, se ha generado "un clima de miedo" en el pueblo que dificulta que la gente que no viene de los partidos tradicionales se atreva a meterse en política.



"No podemos permitir que la estrategia del miedo triunfe en Carcaboso ni que Alberto Cañedo tenga que aguantar esta situación kafkiana", ha manifestado el portavoz de Barcelona En Comú, Enric Bárcena.



Bárcena afirma que "el Gobierno de Cañedo es referente para las ciudades del cambio y ha agregado que "su guerra es nuestra y haremos todo lo posible para darle apoyo desde Barcelona".



Así, Enric Bárcena ha denunciado el "uso torticero de la justicia por parte del PSOE de Carcaboso en contra de Cañedo".



La organización se ha adherido a la petición de indulto para el ex alcalde y hecho una aportación económica a su plataforma de apoyo.