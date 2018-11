"Basta ya" y "Ni una más", gritos en las plazas contra la violencia a la mujer

Un año más los extremeños han salido a la calle para gritar "basta ya" y "ni una más" en las marchas que han sido organizadas por los movimientos feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con manifestaciones y concentraciones en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Zafra, Jerez y Alburquerque durante esta mañana, a las que esta tarde iban a seguir otras en Coria y Jaraíz, así como numerosas convocadas también por el territorio a lo largo de la jornada, Extremadura ha exigido el fin de la violencia machista y del rearme de la violencia patriarcal.

En ellas se ha gritado "basta ya" a la violencia de género y a las múltiples formas en que se manifiesta una lacra que en España se ha cobrado la vida de 972 mujeres y 27 niños desde 2004, 45 mujeres y tres menores este año.

En Badajoz, la marcha ha sido convocada por la Asociación Mujeres Progresistas y la Plataforma 8M y ha contado con la actuación de las murgas "Polichinelas" y "Yo no salgo", que han interpretado una adaptación del tema "We will rock you" de Queen.

En los árboles del Paseo de San Francisco se ha colocado un crespón negro por cada mujer asesinada y uno blanco por cada niño, en una jornada que concluirá esta tarde con el concierto "Voces contra el silencio", organizado por el Ayuntamiento.

En Mérida, el escenario de la movilización ha sido el Templo de Diana, donde la música también ha sido protagonista, y en Cáceres lo ha sido el Paseo de Cánovas, donde los participantes han gritado "El machismo también es terrorismo".

Mueren, lloran y gritan

"Hoy es un día importante, ojalá sirva para mucho", ha manifestado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en un vídeo que ha difundido en su cuenta de Twitter, en el que también ha animado a reflexionar sobre el porqué de la violencia de género.

"La verdad es que las mujeres mueren, las mujeres lloran, las mujeres gritan y los hombres matan", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, para quien hoy hay que hacer una reflexión sobre "por qué está ocurriendo".

"A lo mejor lo encontramos en los chistes, en las bromas, en las conversaciones, en esa sensación de dominación o de ser superior que no sé porqué el hombre ha tenido a lo largo de la historia", ha señalado.

En Extremadura las denuncias por violencia machista no han parado de aumentar desde 2013 y se han incrementado hasta ahora un 47 por ciento, al pasar de 1.900 denuncias ese año a 2.800 en 2018.

Actualmente hay 1.534 víctimas que están bajo protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un total de 1.563 casos, lo que supone que hay víctimas que tienen varios agresores, según los datos aportados por la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno.

Los actos contra la violencia de género se han sucedido por todo el territorio regional en las últimas semanas con marchas, "performances", conciertos, certámenes literarios y continuarán en los próximos días, también mañana en Mérida con un acto institucional en la Asamblea de Extremadura.