Basura esparcida y vuelco de contenedores en la huelga de limpieza en Badajoz

El vuelco de una decena de contenedores de basuras, el desplazamiento de cerca de un centenar de sus lugares habituales y basura esparcida por el suelo, son algunas de las incidencias registradas en Badajoz con motivo de la huelga de limpieza que ha comenzado esta madrugada.



La teniente de alcalde delegada del Policía Local de Badajoz, María José Solana, ha explicado que un centenar de contenedores se han desplazado de su sitio para cortar el tráfico y se ha esparcido la basura en la calle República de Argentina.



Solana, que ha explicado en rueda de prensa los acuerdos adoptados en la Junta Local de Seguridad para la Feria de San Juan, ha asegurado que los servicios mínimos fijados por el alcalde se han cumplido perfectamente.



La edil popular ha considerado que los hechos ocurridos durante la pasada noche son "graves" y que no tienen nada que ver con una negociación empresarial.



En este sentido, ha indicado que esta mañana todas las cerraduras de los cuartelillos de limpieza habían sido inutilizados con silicona y que se ha quemado un contenedor de reciclaje de papel y otro de residuos sólidos en las calles Barbo y Santa Ana a lo largo de la noche.



Asimismo, ha señalado que unos 80 trabajadores se copncentraron a la hora de salida de los servicios mínimos.



"No sé que tiene que ver todo esto con una reivindicación y es algo serio", ha agregado.



Solana espera que hayan sido acciones puntuales, que no vuelvan a producirse y ha llamado a la reflexión de todas las partes implicadas.



A su juicio, que los contenedores se muevan de su lugar correspondiente para cortar el tráfico supone poner en peligro a los conductores y puede provocar algún accidente, por lo que ha pedido tener "cabeza".



En cuanto a si la huelga afectará al desarrollo de la Feria de San Juan, ha manifestado que si se cumplen los servicios mínimos con total normalidad no tienen que provocar mayores dificultades que las habituales en una huelga y no tiene que condicionar la seguridad ni la salubridad de la misma.



Sobre la negociación, ha dicho que el Ayuntamiento la apoya pero que no puede interceder puesto que es un asunto entre la empresa y los trabajadores, además de que no ha recibido ninguna solicitud para intervenir.