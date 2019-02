Benquerencia (Cáceres) en una red de pueblos menores de 100 habitantes para atraer turismo

Cinco pueblos españoles con menos de 100 habitantes se han unido para formar parte de una red internacional que pretende ofrecer una nueva oferta turística basada en la calidad y en la innovación, así como espacios para desarrollar proyectos personales o profesionales en lugares especiales.

'Less than hundred' está formada por el municipio cacereño de Benquerencia, que apenas llega a los 60 habitantes, junto a Aladrén (Zaragoza, 47 habitantes), Cedillo de la Torre (Segovia, 97 empadronados), Cueva del Hierro (Cuenca, 34 habitantes) y Tresviso (Cantabria, 70 personas).

El alcalde de Benquerencia, Alberto Buj, ha destacado que se trata de convertir las "debilidades" de estos municipios, al borde de la despoblación, en auténticas "fortalezas" . Así se lo ha explicado a la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, que se ha trasladado esta semana hasta la localidad para conocer in situ este proyecto que apuesta por el mundo rural, por la vida en los municipios, por mantener su rico patrimonio cultural, y por cuidar sus paisajes, y con ello su flora y fauna.

ordero ha puesto como ejemplo el trabajo que se está realizando en Benquerencia para luchar contra la despoblación, "un proyecto que suma y que demuestra que se puede vivir en los pequeños municipios, disfrutar de sus ventajas y estar conectados en red", ha asegurado.

Fortalecer las diferencias

Un requisito para poder formar parte de la red 'Less than hundred' es tener menos de 100 habitantes, pero no es el único imprescindible, como ha señalado el alcalde. Además, cada pueblo tiene que ofrecer su propia singularidad, "su compromiso por fortalecer sus diferencias", ha señalado Buj, por lo que debe crear "una marca de calidad".

'Less than hundred' pretende ser una red internacional a la que, de momento, pertenecen estos cinco pueblos de España que están coordinados desde el municipio cacereño de Benquerencia. El alcalde de esta localidad no descarta aumentar la red española "pero siempre con municipios que tengan su compromiso de calidad y diferencia", ha apuntado.

De momento, por todas su calles y monumentos, los habitantes y visitantes pueden informarse a través de sus carteles de qué es 'Less than hundred'. Y también pueden recorrer el pueblo para conocer, a través de la 'Audiología de Benquerencia', que se descarga a través de QR, las fortalezas del municipio, informa la diputación cacereña.

