CCOO: lo que decida Portugal para su ferrocarril no puede ser excusa para retrasar Madrid-Badajoz

La secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, ha formulado la necesidad de no olvidar las conexiones de Extremadura con Huelva y Sevilla en las reivindicaciones ferroviarias, aunque la prioridad esté puesta en el enlace con Madrid.



Chacón ha hecho declaraciones en una rueda de prensa en Mérida, a preguntas de los periodistas sobre la atención prestada a las infraestructuras, en concreto al corredor de alta velocidad Madrid-Lisboa, en la Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este miércoles en Valladolid.



Tras reconocer que es un asunto que se ha tocado "de soslayo", la dirigente sindical ha manifestado que lo que se decida en Portugal no puede servir de "excusa" para dilatar lo que ya está presupuestado para Extremadura.



"No nos podemos despistar" del objetivo de dotar a la región de unas infraestructuras de calidad, ha manifestado Chacon, que también ha puesto el foco en otras reivindicaciones que no se deben olvidar, como las comunicaciones con Puertollano, la reapertura de la línea Ruta de la Plata y las conexiones con Sevilla y Huelva.

Descontentos

En este sentido, ha indicado que "no nos satisface lo que se está haciendo con el sur", de ahí que CCOO va a estar "recordando" los compromisos en este área.



Respecto a la conexión de Badajoz con Lisboa, ha señalado que el Gobierno luso es el que debe establecer sus prioridades y decidir, y sobre su enlace con Madrid, ha indicado: "No nos engañemos, en 2021 no vamos a poder ir en vía rápida a Madrid".



En este sentido ha recordado que el tramo castellanomanchego está muy retrasado, y ahora a la espera del estudio medioambiental, por lo que ha abogado por "exigir responsabilidades políticas" ante esta situación.