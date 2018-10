CCOO y UGT convocan movilización este martes por pensiones dignas

CCOO y UGT han convocado cerca de medio centenar de movilizaciones en todo el país, entre ellas una este martes en Extremadura, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores que ha sido este lunes, en defensa de sus derechos y para reclamar pensiones dignas.



En Extremadura la concentración está prevista en la Plaza de España de Mérida, a partir de las 11:00 horas.



La primera concentración tendrá lugar en Barcelona, en tanto que habrá otra en Gijón el miércoles, si bien la mayor parte de las movilizaciones tendrán lugar el lunes y el martes, han informado los sindicatos en un comunicado.



Este lunes las movilizaciones se desarrollaban en Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha (excepto en Albacete, donde la concentración será el día 2), La Rioja, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid.



En Madrid iba a transcurrir entre la Plaza de Antón Martín y la Plaza de las Cortes, donde los jubilados y pensionistas de ambos sindicatos entregarán en el Congreso de los Diputados y a los distintos representantes de los partidos políticos un manifiesto conjunto.



El martes las concentraciones tendrán lugar en ciudades de Aragón, Extremadura y Galicia.



El manifiesto de los pensionistas exige al conjunto de poderes públicos que se pongan en marcha la medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y su poder adquisitivo, además de derogar los recortes en materia sanitaria, completar la implantación de la ley de Dependencia o poner un IVA reducido a los suministros básicos del hogar, entre otras cosas.

La Coordinadora, un día antes

Los pensionistas y jubilados extremeños han vuelto a reclamar este lunes, con movilizaciones simultáneas en Badajoz, Mérida y Cáceres coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, unas pensiones "dignas", con una revalorización vinculada al IPC y una dotación mínima futuara para todos de 1.080 euros.

Lo han hecho convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones bajo el lema "Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden".



Unas cien personas se han dado cita en la plaza de España de Mérida, donde han coreado frases como "Desde el sillón no salvarás tu pensión" o "Hay que derogar la reforma laboral".



Entre ellos se encontraba el portavoz de la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Mérida y comarca, Celedonio Salguero, quien ha valorado que "los políticos empiezan a dar ya una propuesta de solución a esta problemática", al tiempo que ha exigido que la actualización de las pensiones según el IPC sea "real" y no se quede en una "mera recomendación" del Pacto de Toledo.



María Teresa Sáez, miembro también de la plataforma emeritense, ha advertido además de que la brecha salarial se manifiesta "mucho más" en las mujeres pensionistas y jubiladas, con unos ingresos inferiores a los de los hombres aunque hayan estado desempeñando igualdad de labores.



A ello ha sumado el caso "sangrante" de las pensiones de las viudas, dado que no perciben lo que les hubiera correspondido a sus maridos.



En Cáceres medio centenar de pensionistas han retomado también las manifestaciones en el Paseo de Cánovas, donde han instalado un puesto de informativo junto al quiosco de la música para seguir sensibilizando a la población.



Según ha expresado el coordinador de la plataforma cacereña, Javier Comín, las concentraciones se seguirán convocando cada lunes -a partir de la próxima semana en la Plaza Mayor- porque "hay que hacer una amplia campaña de concienciación".



"En Cáceres, y en toda Extremadura, somos muchos pensionistas y es una pena que estemos tan pocos hoy protestando", ha confesado.



"Sus recortes, nuestra miseria" y "Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro" han sido algunos de los cánticos que han entonado los manifestantes en la jornada de hoy.



En la plaza de España de Badajoz se ha concentrado también una veintena de personas para reclamar también al Gobierno central que no promueva los planes de pensiones privados, una medida que puede ser "muy peligrosa".



El portavoz de la plataforma pacense, Alonso Sánchez, ha explicado a los medios que el objetivo es reivindicar el sistema público de pensiones y una "vida digna" tanto para los trabajadores como para los pensionistas.



A su juicio, el Gobierno tiene que tomar las medidas adecuadas para garantizar el actual sistema y no dar visos a las entidades financieras de que lo que tiene futuro son los planes de pensiones privado, que "precarizan" el sistema y no permiten que entre la recaudación necesaria a la hucha de las pensiones.



"Es un peligro y los pensionistas no tenemos que dejar que éste u otro gobierno, del color que sea, tome esta medida", ha aseverado.



Sánchez ha afirmado que desde el año 2008, con la crisis, ya se preveía lo que iba a pasar y se tenía que haber tomado las acciones necesarias para no llegar a esta situación de "quiebra" en la que algunos dicen que no es sostenible el sistema público de pensiones.



Además, ha considerado que los integrantes del Pacto de Toledo han llegado a un acuerdo para la actualización de las pensiones ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, en las que nueve millones de pensionistas están llamados a las urnas.