Cabezas pide los datos de Aqualia, que cobra del Ayuntamiento un “déficit tarifario” para ser rentable

La oposición socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido los datos económicos de la concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, para saber entre otras cosas por qué se le pagan 2,5 millones de euros anuales para que tenga beneficios.

Ricardo Cabezas, concejal portavoz del PSOE, es partidario de “cuestionarlo todo, incluido lo que funciona con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía”. El servicio de aguas precisa de una revisión y de una planificación, que tal vez exista por parte del equipo de gobierno, pero que él desconoce. “No digo que el servicio que presta Aqualia sea malo ni mucho menos, o que el coste sea desproporcionado, lo que digo es que hay que comprobarlo, revisarlo y marcarnos un objetivo de servicio público con una mínima estrategia y una planificación a corto plazo de unos dos años y una más prolongada en el tiempo que se lleve hasta los seis años”, sostiene.

Los socialistas no cuestionan el pago anual prácticamente fijo de lo que recibe la concesionaria, “pero hay que hacer un estudio riguroso pues considero que seguir como estamos es un error y que seguro se pueden hacer mejor las cosas”. Con todos los datos el PSOE hará un estudio de costes y plantearán mejoras, “y las plantearemos, si es necesario, con toda normalidad. No buscamos ningún tipo de escándalos, ni cuestionamos el proceder hasta la fecha, simplemente queremos meternos a fondo, porque para eso nos han puesto los vecinos aquí, y llegar así a conclusiones propias”, precisa Cabezas.

Transparencia de cobro

Este servicio de aguas supone oficialmente unos 2,5 millones de euros. “Realmente nos supone mucho más. Esos 2,5 millones de euros es el equilibrio financiero que este ayuntamiento paga a Aqualia para mantener el servicio. Es decir, que después de pagar trimestralmente cada vecino su agua, y el correspondiente canon municipal, necesitamos además abonar 2,5 millones de euros a Aqualia para hacer viable el servicio y compensarle por el déficit tarifario”, advierte Cabezas, que asegura desconocer ”cuánto pagan los vecinos por el agua, qué parte supone del coste real sobre el consumo, no sabemos a qué se destina el canon municipal y lo que se recauda por él anualmente y su diferenciación presupuestaria sobre el consumo y otros impuestos, no sabemos el coste de estructura de Aqualia, el número de trabajadores, el cálculo para traducir el necesario equilibrio financiero”.

Ricardo Cabezas

Por eso pedirá una comisión municipal extraordinaria para que se analice todo esto, esperando recibir previamente la documentación necesaria.

Inversiones

Ricardo Cabezas ha recordado por otra parte que en 2013 concluyó el Plan Director de Saneamiento que estuvo operativo desde que en julio del 2006 el Ayuntamiento de Badajoz aprobase en pleno el mencionado plan, que implicaba ampliar la concesión del servicio de agua a Aqualia a cambio de que la concesionaria acometiese inversiones en la ciudad por valor de 12,2 millones de euros con cargo al canon que pagan todos los pacenses a través de sus recibos hasta el 2044. En el PSOE quieren saber cómo van esas inversiones y se preguntan si la ciudad necesita un nuevo Plan Director de Saneamiento y Abastecimiento dados los problemas que hay y evidentemente con una diferente financiación.

Ha llegado el momento de ser “ambicioso” y alejarse de toda “pasividad”, que es lo que detecta en el servicio de agua, que se paga a la concesionaria sin cuestionamiento alguno.

Reventones

Al PSOE de Badajoz le preocupa y mucho la rotura de tuberías “prácticamente diaria” en muchas calles de esta ciudad. Les preocupa la reiterada pérdida de agua y las molestias a vecinos y negocios que de manera estoica sufren las roturas, un problema que no está siendo dimensionado como debe por el ayuntamiento. Aunque el equipo de gobierno del PP dice que Aqualia no pasa cargo por el arreglo de reventones, Ricardo Cabezas sostiene que eso no es cierto: “Aqualia no se convierte en una ONG cuando hay un reventón y que lo arregla gratis total. Por supuesto que no. No pasará el cargo en ese momento sobre los cientos de reventones, pero por supuesto que lo cobra. Al final lo cobra. ¿Y cómo lo cobra? Por su coste de estructura de toda la concesionaria. Gasta más en personal, más en maquinaria, en materiales y todo eso es estructura que va a la liquidación y que derivará también en el equilibrio financiero”.

Inversiones escasas

El líder de los socialistas pacenses ha realizado balance desde que entró en 2015 en el ayuntamiento y asegura que se ha invertido 1.029.000 euros entre abastecimiento y saneamiento. En 2017 unos 538.692 euros (en el arreglo del colector de Ricardo Carapeto, en la calle José Miguel Sánchez Hueso, calle Francisco Guerra y Cardenal Cisneros, algunas de estas obras estuvieron previstas años antes); en 2016 se invirtieron 331.000 euros (en las calles Araucaria, Zurbarán, Castillo de Montemolín, carretera de la Granadilla, Cementerio Viejo, Ronda del Pilar y Avda. de Elvas); y, en 2015, en la avenida Marcelo Nessi, única inversión por 160.000 euros en todo ese año.

El presupuesto plurianual 2017-2020 no contempla inversiones ni en abastecimiento ni en saneamiento. Como en la mayoría de los casos anteriores habrá que confiar en el remanente para poder solucionar las conducciones obsoletas. “Para ser un problema tan grave, la inversión no deja de ser testimonial”, dice Cabezas, “unos 340.000 euros en cada año de esta legislatura” .