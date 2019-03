El extremeño Celestino Corbacho, exalcalde y exministro socialista, número 3 de Valls-Ciudadanos

El extremeño Celestino Corbacho, exalcalde de L'Hospitalet de Llobregat y exministro socialista de Trabajo e Inmigración con Rodríguez Zapatero, será el número tres de la candidatura de Manuel Valls al Ayuntamiento de Barcelona, mientras la número dos será una mujer, cuyo nombre desvelará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



El exprimer ministro francés y candidato independiente al Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos, ha comparecido este jueves pasado junto a Corbacho en una rueda de prensa en la que ambos han compartido el objetivo de "recuperar" una ciudad "deteriorada", sin "liderazgo", y con una alcaldesa "incompetente" y "populista" que ha "supeditado su proyecto a la radicalidad" de los independentistas.



Valls ha precisado que su plataforma, "Barcelona capital europea", se presentará a las elecciones municipales del 28 de mayo en coalición con las formaciones que la apoyan -además de Ciudadanos, la plataforma del candidato cuenta con el respaldo de partidos como Lliures o UPyD-.



El próximo 8 de marzo, además de desvelar el número dos de su candidatura, que será una mujer, Valls dará a conocer a otros integrantes de su lista, que será paritaria, transversal y representará diferentes sensibilidades políticas, porque el futuro de la capital catalana "no se construye desde las trincheras".



Valls ha destacado que Corbacho es un político con "valores", con una "capacidad de gestión reconocida" y una "gran experiencia" de servicio público, y ha afirmado que ambos comparten una "perspectiva progresista" y una visión "europeísta": "Los dos somos militantes convencidos".

Vuelve por un proyecto "ilusionante"

Por su parte, Corbacho ha rememorado que en su día dijo que volvería a la "política activa si había un proyecto que me ilusionase y me motivase".



"La plataforma de Valls cumple estas dos condiciones, por eso estoy aquí", ha dicho el que fuera alcalde de Hospitalet de Llobregat, presidente de la Diputación provincial de Barcelona y ministro en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



El exministro y exalcalde ha puesto en valor que la plataforma de Valls tiene un "compromiso" con los temas sociales y que "traspasa las posturas del encasillamiento de un partido político".



Ha defendido, además, que Barcelona tenga una "mayor implicación" en el área metropolitana y, en este sentido, ha criticado que el gobierno de Ada Colau "haya estado ausente".



Preguntado por posibles pactos electorales, Valls ha dejado claro que puede pactar con los partidos constitucionalistas como, ha precisado, el PSC, un partido que tiene además una "historia ligada a esta ciudad", y que sabe con quién no pactará -en alusión, aunque sin citarlos, a los comunes, los partidos independentistas y a Vox-.