El Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de Badajoz cierra sus puertas

El Centro de Ocio Contemporáneo (COC) Badajoz ha anunciado que este domingo cierra sus puertas debido a que no puede funcionar con la inseguridad jurídica y la incertidumbre que supone tener que renovar mes a mes el contrato de arrendamiento del inmueble, de propiedad municipal.



"Hoy es el día más triste en el COC desde su creación en el 2006. Hoy, 6 de enero de 2019, el COC cierra", ha indicado en su perfil de Facebook.



A su juicio, han sido unos "años maravillosos de cine, teatro, música, danza, magia, de cultura en general, que han sido posibles gracias a vuestro acompañamiento y fidelidad durante estos años".



Ha recordado que el centro ha ocupado el espacio de lo que fueron los multicines Avenida, en el bario de San Roque



Tras llevar un tiempo cerrados y quedar desierta la subasta pública para su explotación, fueron los únicos que decidieron presentarse a la última convocatoria pública.



Después de una importante reforma urbanística y de contenidos, el COC inició su andadura y cada cuatro años, en 2009 y 2013, se ha renovado el contrato por acuerdo de las dos partes.



En 2017, sin embargo, solicitaron de nuevo la renovación al Ayuntamiento de Badajoz con el propósito de continuar cuatro años más.

Cambio de condiciones

"Nuestra sorpresa fue cuando la respuesta que recibimos fue el silencio durante varios meses, en concreto de abril de 2017 a noviembre de ese mismo año, en el que ante nuestra insistencia nos comunican que el contrato solo será renovado por periodos mensuales", ha señalado el COC.



Los gestores del centro han señalado que desde entonces han continuando con su actividad, "a duras penas y con un enorme sacrificio personal y económico", pero han tenido que renunciar a algunos proyectos.



"Un espacio cultural no puede programar y gestionarse con la espada de un contrato mes a mes" y esto ha llevado a que el pasado mes de diciembre no se pudieran presentar al concurso público de la Filmoteca de Extremadura.



El contrato que les "impuso el Ayuntamiento impide participar en cualquier concurso público", han aclarado.



A su juicio, "no existe ningún motivo ni justificación legal" para no renovar el contrato de alquiler como ha ocurrido en las veces anteriores, ya que no ha cambiado ninguna normativa que ampare la decisión del Ayuntamiento, como así se lo han trasladado en reiteradas ocasiones.



El COC, que considera que es "solo un problema de falta de voluntad por parte del Ayuntamiento", ha recalcado que siempre ha sido un espacio "plural", abierto a toda la ciudad, "independientemente de las posiciones políticas de cada colectivo".



Su objetivo siempre ha sido "la cultura como motor transformador, como instrumento de mejora de la vida en Badajoz", ha asegurado.



"La ideología y las posiciones políticas de los gestores del COC, que las tenemos y son bien conocidas en la ciudad, nunca se han situado por encima de nuestra profesionalidad", han aclarado.



Pero "quizás esto último -han concluido- es el motivo real para no renovar el contrato por parte del Ayuntamiento de Badajoz. Son malos tiempos para la lírica en Badajoz".



Por las redes sociales se ha anunciado una concentración de protesta para las siete de la tarde de hoy, y un internauta decía: “Esto es de locos. Lo mejor cuna cultural de Badajoz: plural, inclusiva, abierta, crítica, etc. Esto es un servicio público, no debería ser negociable. El portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, ha compartido la convocatoria en sus redes sociales



"Sí, habéis leído bien, un contrato renovable mes a mes, hasta que el Ayuntamiento lo considerara conveniente". Acoso inmobiliario en toda regla por parte de la gestión pública”, decía otros de los ciudadanos descontentos.