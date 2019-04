Ciudadanos busca con Victoria Domínguez romper el bipartidismo en la provincia de Cáceres el 28-A

La candidata número uno de Ciudadanos (Cs) al Congreso por la provincia de Cáceres, María Victoria Domínguez, afirma que su formación busca "romper por primera vez el bipartidismo" en esta provincia y acompañar en Madrid al equipo de Albert Rivera, que tiene un proyecto de "unión y constitucionalismo".



Domínguez ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para dar a conocer la candidatura que lidera para las elecciones generales del 28 de abril, conformada además por Emilia Hernández, Aniano Sánchez y Miguel Ángel Julián, personas que "han trabajado mucho dentro del partido".



La cabeza de lista ha recordado su actividad parlamentaria, ya que es la única diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, un cargo que ha representado con "gran orgullo y mucha dedicación" a la formación naranja.



Se ha mostrado confiada en lograr representación en la Cámara Baja que permita acabar con "el bipartidismo que durante 40 años ha lastrado una comunidad muy necesitada y a la que nadie ha tenido en cuenta".



"Extremadura necesita un gobierno de Albert Rivera que la saque del abandono y atraso absoluto en el que ha permanecido todos estos años", añadía Domínguez, al tiempo que ha defendido que el proyecto de Ciudadanos aboga por "la igualdad y la unión" de todos los españoles, para que "no haya ciudadanos de primera y de segunda".



Victoria Domínguez ha incidido en que quieren "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa", pues "ha demostrado que le vale cualquier acompañamiento, como el de los nacionalistas, secesionistas y amigos de Bildu, para estar en el gobierno".



Ha recalcado que "no se puede vender España a los separatistas" como, a su juicio, hizo Sánchez al "pactar una vergonzosa moción de censura" que le ha llevado a un gobierno de "solo ocho o nueve meses" y al que "no le ha quedado más remedio que convocar elecciones".



Además, la diputada se ha referido a los comicios autonómicos del 26 de mayo, en los que la formación naranja, ha dicho, obtendrá "unos resultados mucho mejores" que los de las elecciones de 2015.

En Badajoz

La cabeza de lista de Cs al Congreso por la provincia de Badajoz para las próximas elecciones del 28 de abril, María José Calderón, ha dicho por su parte que la formación naranja es "la única alternativa de futuro" para España y para Extremadura.



En su primera rueda de prensa como candidata, Calderón, natural de Don Benito, arquitecta de profesión y decoradora de interiores en Francia, ha explicado que aparca de momento su carrera profesional para "embarcarse en un reto apasionante e ilusionante como es el proyecto de Cs".



Ha señalado que hace poco más de año decidió afiliarse a esta formación para trabajar contra "el demoledor porcentaje de jóvenes extremeños que se ven obligados a hacer las maletas y a renunciar a su tierra", como le ocurrió a ella.