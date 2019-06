Ciudadanos confirma el acuerdo para repartirse la alcaldía de Badajoz con el PP, dos años cada uno

Ciudadanos Extremadura ha confirmado el acuerdo al que ha llegado con el PP para repartirse la alcaldía de Badajoz, los dos primeros años será alcalde el popular Francisco Fragoso, y los dos últimos el candidato de Cs, Ignacio Gragera.

En un comunicado hace unos minutos, la organización regional del partido de Rivera anunciaba que su comité de pactos “ha llegado a un acuerdo con el PP para la gobernabilidad del Consistorio de Badajoz, sujeto a la fórmula que establece dos años de Gobierno para cada formación. La alcaldía durante los dos primeros ejercicios estaría en manos de PP. Ignacio Gragera, candidato de la formación naranja, asumirá las riendas los dos siguientes”.

Se espera que en los próximos minutos u horas se anuncie algo similar en Cáceres, donde Rafael Mateos (PP) y Francisco Alcántara (Cs) se alternarían en la alcaldía.

En cualquier caso esos dos acuerdos están asegurándose mediante una negociación de Cs con los concejales de Vox, partido que tiene un representante en cada corporación local, y cuyo voto desharía mañana, a favor de un tripartito PP-Cs-Vox los empates que se producirían si PSOE y Unidas Podemos votaran mañana juntos; un empate haría alcaldes a los candidatos socialistas, Ricardo Cabezas en Badajoz y Luis Salaya en Cáceres, por ser la lista más votada.

Concentración

Algunos ciudadanos estaban haciendo circular una convocatoria para concentrarse hoy a partir de las ocho y media en la plaza de España de Badajoz, frente al Ayuntamiento, y protestar por el acuerdo PP-Cs.

Cabezas: "Fragoso no merece respeto"

El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, había criticado este mediodía que el candidato del PP y alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso, esté "dispuesto a hacer alcalde" al candidato de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "antes de que el PSOE llegue a levantar los cajones de este ayuntamiento".

«Siempre he ido de cara y de frente nte mis electores y ante quienes bo me han votado. Me parece muy peligroso que se ponga en juego la institución por este juego de sillones. Aun están a tiempo de rectificar.» @RCabezasBadajozpic.twitter.com/NMXorL5fmC — PSOE Badajoz /❤️ (@psoebadajoz) 14 de junio de 2019





Cabezas instaba a Ciudadanos y a su candidato, Ignacio Gragera, a que "reflexionen y mediten esta situación", ya que en este asunto "no solo están en juego los intereses de la ciudadanía y de la institución", sino que "está en juego la democracia".

Y es que "no puede ser que el que gane con esta amplia diferencia, al final sea el perdedor", ha señalado el candidato socialista en alusión a su candidatura, e igualmente "no puede ser que el que ha quedado tercero" en las elecciones”, en alusión a Ciudadanos, "al final se haga con la alcaldía".

Ayer el PSOE "ya casi que teníamos cerrado un preacuerdo con Ciudadanos", y este viernes había quedado a las 12 con el candidato de la formación naranja, y "de manera sorpresiva, en lugar de estar conmigo sentado, estaba sentado con el señor Fragoso".

Una situación que el candidato socialista ha achacado a la "animadversión" que Fragoso tendría hacia él, que “le he ganado las elecciones limpiamente, y no es capaz de aceptar el resultado", por lo que lamenta la "catadura moral" del candidato del PP, que "no se merece ningún tipo de consideración ni de respeto por parte de los vecinos de Badajoz".