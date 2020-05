Colas antes los bancos para sacar el dinero del paro o de la pensión

El inicio del mes, fecha habitual para sacar dinero y comprobar el cobro de prestaciones de desempleo o de pensiones, o para el pago de facturas, ha llevado a decenas de extremeños a acudir a sus entidades bancarias.

Desde primera hora de este lunes tras tres días inhábiles, y en la mayoría de las sucursales, había gente esperando en la calle a ser atendida, pues las medidas de seguridad y prevención obligan a restringir las presencia física de clientes en el interior.

A pesar de que numerosos bancos han adelantado el pago de las prestaciones por desempleo o de pensiones a sus fechas habituales, los clientes han acudido el primer día hábil del mes de mayo para comprobar sus cuentas, sacar dinero en efectivo o pagar facturas no domiciliadas.

En la calle Santa Eulalia de Mérida, más de medio centenar de personas guardaban turno fuera del Banco Santander. "Es verdad que no tengo nada que hacer, pues tengo mi negocio cerrado, pero no creo que sea muy saludable estar en plena calle durante tanto tiempo y rodeado de tantas personas", afirmaba Julián.

"Podrían dar cita previa telefónica para los servicios de caja y nos ahorraríamos tiempo y posibles riesgos", ha dicho Carmen, quien asegura comprender la situación pero no comparte que "la calle sea el mejor sitio para esperar".

"Si no pago a tiempo..."

En otro punto de Mérida, en la calle Félix Valverde Lillo, un número elevado de personas esperaban turno tanto para los cajeros como para ser atendidos por el personal de otro banco. "Vengo a pagar unas facturas. Si no pago a tiempo, pues tendré problemas", ha explicado José Enrique.

"Sé que he cobrado el paro, pero necesito que el banco me explique un dinero que me han cargado y no sé de qué es", ha dicho María, quien apoyada sobre una pared esperaba el turno.

En la plaza de España, y ante otra entidad bancaria, había algún problema con los turnos que los clientes se han dado entre ellos para evitar. "Usted va detrás de mí", le ha apuntado una mujer a una joven, quien le respondía negativamente. "He llegado antes que ese señor, que es quien le ha dado el turno a usted", le ha respondido.

El Gobierno y los principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter- volverán a adelantar una semana el abono de la prestación por desempleo, lo que permitirá a los clientes recibir el ingreso en estos primeros días de mayo, para aliviar los efectos de la crisis del coronavirus.

CaixaBank y Bankia han sido las primeras en abonar el subsidio de desempleo a sus clientes, puesto que tenían previsto que ambas lo hicieran este pasado domingo 3 de mayo, mientras que el resto de entidades ingresarán la prestación este lunes, igualmente una semana antes de la fecha habitual, que suele rondar el día 10.

En todos los casos se trata de una medida adoptada por las propias entidades para intentar reducir el golpe que ha supuesto para muchas familias la pandemia y el parón de la economía.

También está previsto que los bancos abonen en mayo la primera ayuda que proporciona el Estado para aquellas personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa del impacto del coronavirus en sus empresas.