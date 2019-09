La Comunidad ofrece junto a Aragón el mejor acceso a la sanidad para personas en tasas de pobreza

Solo el 0,55% de los extremeños no puede pagarse los medicamentos, cuando el 44,3% está en situación de pobreza o exclusión social, la tasa mayor de España Un 3,6% no tiene dentista, un 0,83% no accede a la atención médica, y un 0,25% a la salud mental