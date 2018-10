La Comunidad acogerá a 34 menores extranjeros no acompañados

Extremadura recibirá 317.678 euros del Gobierno para atender a los 34 menores extranjeros no acompañados que se ha comprometido a acoger.



Castilla y León, Extremadura y Asturias, por este orden, son las comunidades autónomas que se han comprometido a acoger más menores de otros territorios.



Así se desprende del reparto de los fondos que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros a través de un real decreto para financiar con 40 millones de euros a las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el incremento de menas este año (desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018).



Por su lado, Andalucía, País Vasco y Cataluña son las que recibirán más fondos para hacer frente a este incremento, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en una nota.



La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se han repartido 38 millones de euros entre las autonomías y se reservarán otros dos millones para gastos derivados para comunidades que sufran un incremento estacional de menores.



El real decreto aprobado fija que aquellas comunidades que acojan a menores de otras autonomías recibirán un incremento del 25 % de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.

Registro

Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.



Dicho registro se elabora con información que remiten las comunidades y es el único oficial.



En total, las comunidades han tenido un incremento de llegada de menores de 4.835 y se comprometen a acoger 199 de otras comunidades.



Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas porque no han registrado incremento ni se han comprometido a acoger menores de otras comunidades.



Estas ayudas se dirigen a "sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre comunidades autónomas".



Ha recordado que las comunidades y Ceuta y Melilla son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.

Mejor atención

De forma paralela al acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las comunidades, Fiscalía y ONG para "mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores", ha indicado el departamento que dirige María Luisa Carcedo, que ha añadido que hoy se celebra la segunda reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menas.



Abordará aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, y actuaciones entre las distintas autonomías.



Por otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y comunidades, están presentes ONG y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados.



Especialmente, por el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención.



El siguiente cuadro recoge, por comunidades, el incremento de menores no acompañados que han tenido, el número que se comprometen a acoger de otras comunidades y los fondos que recibirán del Gobierno para su atención:



CCAA Incremento menores Número comprometido de otras CCAA Financiación



Andalucía 3.412 0 25.504.007,9



Aragón 20 20 336.365,9



Asturias 11 31 371.871,2



Cantabria 59 10 534.448



C.-La Mancha 59 24 665.256,9



C y León 23 40 545.660,2



Cataluña 269 0 2.010.720,4



Ceuta 146 0 1.091.320,4



C. Valenciana 268 0 2.003.245,6



Extremadura 0 34 317.678,9



Galicia 32 20 426.063,4



Baleares 0 10 93.435



Canarias 58 0 433.538,2



La Rioja 0 0 0



Madrid 0 0 0



Melilla 173 0 1.293.139,9



Murcia 12 0 89.697,6



Navarra 18 10 227.981,3



País Vasco 275 0 2.055.569,2



TOTAL 4.835 199 38.000.000,0