La Comunidad solicita la fase 2, en la que sigue prohibido ir a otra provincia pero los niños pasearán más tarde

El Gobierno regional han mandado esta tarde al Ministerio de Sanidad la solicitud oficial para que ambas provincias pasen a partir del lunes 25 a la fase 2 de reactivación, lo que significa que desaparecen las franjas horarias de paseo y deporte, y si no es así la Junta dejará que los niños puedan hacerlo también de ocho de la tarde a diez de la noche para protegerles del calor.

Lo que no cambiaría es la prohibición de poder viajar entre provincias, una limitación que solo desaparece cuando se pase a fase 3, teóricamente el 8 de junio.

Así lo ha anunciado esta tarde en rueda de prensa el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, según el cual “tenemos capacidad suficiente para pasar de fase” pero advierte que ello implica una mayor responsabilidad ya que se abre el interior de bares y cafeterías, las zonas comunes de hoteles, los centros y parques comerciales, o los cines y teatros, todo ello con aforo limitado.

En la nueva etapa del plan nacional de transición desaparecerán los horarios “según nos ha dicho el ministro de Sanidad”, pero en caso de que no sea así Extremadura tiene una propuesta alternativa para evitar que los niños salgan en horas de mucho calor.

La propuesta es declarar inhábil la franja de las dos a las cuatro de la tarde, y pasarla a ocho de la tarde a diez de la noche, con lo cual los menores de 14 años acompañados podrían pasear de once a dos, de cuatro a siete de la tarde y de ocho de la tarde a diez de la noche.

La Junta también querría mover a horas más frescas el paseo de los mayores de 70 años, que ahora es de diez a once de la mañana y de siete a ocho de la tarde, pero salvo que en fase 2 se eliminen totalmente los horarios, la Junta no podría moverlos porque “la orden ministerial nos tiene sujetos”.

Vergeles volvió a pedir ayer en videoconferencia con ministro y consejeros autonómicos la eliminación de horarios a partir del lunes. “Mostré disgusto por la franja para mayores de 70, porque hacerlo de siete a ocho de la tarde en Extremadura no es bueno, con el calor que viene; volví a pedir moverlas, y el ministro dijo que entiende que deben tener prioridad esas personas pero que eliminaría los horarios si pasamos a la fase 2, y si no, nosotros haremos cambios pero solo podríamos proteger del calor a los niños, ya que nos tienen congelados la franja de mayores. A los mayores hay que protegerlos de que coincidan con otras personas, sí, pero no creo que deban asarse de calor”.

Poca protección

Por otro lado el vicepresidente y consejero ha dado los datos del estudio de seroprevalencia e inmunización frente al coronavirus que se está haciendo en toda España y que en la región se efectúa mediante análisis en 3.181 personas, lo que ha permitido saber que hay 46 municipios en la provincia de Badajoz con algún positivo, y 56 en Cáceres.

Del total, el indicador igm, que son defensas generadas inmediatamente en el cuerpo contra el virus, solo las posee el 1,4% de la población extremeña “frente al 60% que es la inmunidad de grupo, estamos muy lejos desde el punto de vista de las defensas para hacer frente al virus, así que necesitamos de la higiene, mascarillas, distancia social, horarios, y aforos reducidos, hasta que tengamos tratamiento o vacuna”.

Tienen esas defensas el 0,4% de los pacenses y el 2,7% de los cacereños.

En cuanto a las defensas igg, que son las que quedan como recuerdo, el 3% de extremeños las posee: 2,6% en Badajoz y 3,6% en Cáceres.