Cordero (Diputación Cáceres) exige medidas urgentes ante el problema demográfico del interior

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha advertido de que el problema demográfico del interior del país exige tomar medidas urgentes, porque el mundo urbano "no se puede permitir" que el mundo rural se quede "desprotegido".



Cordero ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en una jornada sobre Desarrollo Rural en Palencia en la que se han tratado los ejemplos de otros territorios como Aragón, Cáceres o Soria.



Entre otras medidas, Rosario Cordero ha incidido en la necesidad de aprovechar la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías al mundo rural, y advertido que las administraciones no pueden "dejar pasar ese tren", poniendo como ejemplo la situación de su provincia, una de las primeras de España que ha conseguido tener banda ancha en todo el territorio.



Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha avisado de que su partido "no va a tolerar" que Castilla y León pierda "un solo euro" de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), y afirmado que si así ocurre será "responsabilidad exclusiva" del PP.



"El PP lo gobierna todo, tiene el apoyo de todos y la obligación de defender los intereses de Castilla y León", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Reducción de la PAC, un drama

Tudanca ha afirmado que el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación son "un asunto trascendente para el presente y el futuro de Castilla y León", y subrayado la importancia de la nueva PAC que se está negociando ahora y que, en una primera propuesta, prevé una reducción del 16 por ciento de los fondos para Castilla y León y del veinte en los Programas de Desarrollo Rural.



"Esto es un drama", ha afirmado al recordar que el Gobierno del PP en Castilla y León tiene el apoyo "unánime" de todos los partidos para lograr que la comunidad autónoma no pierda "un solo euro" en el presupuesto de la PAC.



Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que ha participado en esta jornada, ha afirmado que el desarrollo rural exige una Política Agraria que afronte "de manera expresa" las desigualdades sociales y la despoblación.



Olona ha incidido en que es "imprescindible" una PAC "más social y más eficaz" y asegurado que la posición del Gobierno de Aragón es aprovechar la negociación de la nueva PAC para plantear una reforma "en profundidad" hasta lograr que sea "más social, eficaz y justa".



El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha afirmado que hay "grandes oportunidades" para los territorios menos poblados, si se saben aprovechar aspectos como la calidad de vida, las posibilidades de ocio y el valor del tiempo.



"A partir de ahí hacen falta políticas públicas de discriminación positiva en materia de empleo, vivienda y servicios para atraer población", ha señalado.



Tanto Luis Tudanca como la secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, han afirmado que esta jornada ha servido para demostrar que existen "otros modelos posibles" para gestión del territorio, distintos al que tradicionalmente ha puesto en marcha el PP en Castilla y León, menos "clientelares" y fuera del "conformismo y la resignación".