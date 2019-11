La Creex cree que un gobierno PSOE-Podemos no beneficiará a la región

La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) ha expresado este jueves pasado que no le gusta el preacuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos, pues no garantiza un ejecutivo moderado y estable, y al precisar además del apoyo de partidos de ámbito territorial, no será beneficioso para Extremadura.

Preguntado por los medios antes de inaugurar unas jornadas transfronterizas en Badajoz, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, ha dicho que el empresariado extremeño entiende que es necesario alcanzar acuerdos para garantizar la gobernabilidad del país, pero en este sentido se hubiera preferido un Ejecutivo "moderado".

Por el contrario, ha dicho a este respecto que "no tiene pinta" de que vaya a ser así, pues entra en el Gobierno una formación como Podemos cuyo programa "es retrógrado en cuanto a políticas económicas, las cuales nada ayudarán a la actual coyuntura".

Las políticas basadas "en el aumento del gasto, en la no contención del déficit y en la nacionalización de servicios que llevan a épocas pretéritas y que poco aportan a una economía actual globalizada" preocupan a la patronal, ha dicho.

Además, este pacto no cumple con la "estabilidad" demandada por las empresas, pues "no suma mayoría", y por tanto "depende de partidos, como los independentistas, que no tienen ninguna complacencia con la parte empresarial".

Una necesidad de pactar con otras coaliciones que, además será negativa para la comunidad extremeña, pues "los apoyos que se atisban que faltan para esta posible coalición serán de ámbito territorial, como canarios, gallegos, turolenses, cántabros..., y con ello Extremadura perderá sin duda alguna".

Todos estos apoyos "tienen un precio, que son inversiones y políticas activas diferenciadoras para esos territorios", precisamente lo que necesita la comunidad autónoma extremeña, como ha manifestado.

Por todo ello, la patronal extremeña ofrecerá "su lealtad y trabajo al nuevo Gobierno", pero estará "expectante" para que se busque el interés general.

Sin embargo "lo que por el momento se está viendo" no le gusta al empresariado autonómico, ha incidido.