Cs Almendralejo no tiene decidido si se abstendrá, o votará a PSOE o PP

Ciudadanos Almendralejo terminará este miércoles sus encuentros con los equipos locales de PSOE y PP, y aún no tiene decidido si entrará en un gobierno de coalición con alguno de ellos (PP tendría que sumar también a Vox) o se abstendrá en las votaciones durante el acto de constitución de la nueva corporación este sábado, con lo cual sería alcalde el candidato socialista.

PSOE tiene 10 concejales, 7 PP, Ciudadanos 3 y Vox 1; la mayoría absoluta son por tanto 11.

Cs pretende culminar estas negociaciones en las próximas horas para poder elevar su decisión antes del jueves al Comité Regional del partido, que deberá ratificarla, y posteriormente se dará a conocer en rueda de prensa antes del pleno del sábado.



Así lo ha señalado a la agencia EFE el cabeza de lista de Cs Almendralejo, Juan Arias, quien ha avanzado que entre esta tarde y mañana se celebrará la segunda reunión con el PSOE, partido que fue el más votado en los comicios, y después de haber tenido ya otros dos encuentros de trabajo la semana pasada con el Partido Popular.

PP no responde

Ciudadanos ha puesto como condición para apoyar al PP en el gobierno el abandono del cabeza de lista y actual alcalde en funciones, José García Lobato, así como de dos concejales que han repetido en la lista Luis Alfonso Merino (segundo) y Carlos González Jariego (cuarto), por estar siendo investigados los tres en el caso de corrupción Púnica.



Transcurridos varios días desde que lanzó este requerimiento, el PP de Almendralejo no se ha pronunciado al respecto, por lo que todo apunta a que no dimitirán.



En la próxima reunión con el PSOE, Arias cree que se avanzará sobre los "puntos en común" y se abordarán las "diferencias" entre los programas electorales de ambas formaciones.



"Lo que los ciudadanos tienen que tener claro es que haremos lo que consideramos lo mejor para la ciudad de Almendralejo".



Otra de las premisas de Cs es que el nuevo gobierno debe cumplir los máximos puntos de su programa electoral posibles para obtener su apoyo.



La formación política aún no tiene decidido si entrará en un gobierno de coalición o se abstendrá en las votaciones del sábado.