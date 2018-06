Cs cree que Vara no afronta los problemas: "¿En qué queda la agenda del cambio?"

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, María Victoria Domínguez, cree que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, no aborda problemas graves como las malas infraestructuras y el elevadísimo paro, y le ha preguntado en qué ha quedado la ‘agenda del cambio’.



Ha sido este miércoles en la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región, final de la legislatura, en la que ha reprochado que Extremadura se halla en los peores niveles de desarrollo del país y que necesita arriesgar para paliar su retraso en temas como la baja densidad de población y su dispersión.



A su juicio, para esto hay que mejorar las infraestructuras, que son malas por causas como la baja inversión de la Junta y de los gobiernos centrales, y potenciar la conexión Cáceres-Badajoz por carretera y una red ferroviaria que hoy es "vergonzosa", propia del siglo anterior y totalmente inadecuada para el XXI y para cubrir las necesidades actuales y perentorias de los extremeños.



La potenciación de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico, en Badajoz, y la mejoría las conexiones aéreas también son esenciales para desarrollar sectores como el turismo y, en general, la actividad económica, a lo que ha agregado que lo mismo hay que hacer materia energética, especialmente en relación con las renovables como la hidráulica.



También ha argumentado la portavoz de la formación naranja que hay que mejorar la gestión del agua ya que es fundamental no sólo para el abastecimiento humano sino para el desarrollo de la agricultura, básica para la Comunidad Autónoma, mediante los regadíos en zonas como la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), para lo que ha pedido el apoyo del Ejecutivo central.

Cooperativas

También en agricultura, ha reclamado el respaldo de la Junta al cooperativismo agrario y que la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) sea positiva ya que es fundamental para la supervivencia de miles de ganaderos y agricultores extremeño.



“¿En qué ha quedado la agenda del cambio de Fernández Vara?", pregunta, ya que por ejemplo las tasas del paro siguen siendo elevadísimas, sin que el presidente extremeño haya abordado adecuadamente este problema en el Debate, y no se atiende bien a las personas con discapacidad y, en general, dependientes.



A su juicio, en su intervención el martes de Fernández Vara se mostró "sin ánimo", presentó una perspectiva "aburrida" y a muy largo plazo, el año 2030, fiándolo casi todo a las nuevas tecnologías y con una gran batería legislativa indefinida, y "no se comprometió con nadie".



Ante las 20 medidas legislativas planteadas por el presidente regional Domínguez ha contrapuesto otras tantas situaciones que sufren los extremeños: "paciencia, valentía, tesón, precariedad laboral, sin trabajo, incertidumbre, sin futuro, sin tren, con hipotecas y tratar de mantener el negocio".



También "no poderse operar, no poder elegir el colegio de los hijos, el vacío ganadero y esperar a cobrar la renta básica", entre otras.



A pesar de todo esto, ha manifestado la voluntad de colaboración de Cs y que, así, presentará iniciativas positivas.