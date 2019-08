Detenido en Alcántara por abandonar a 18 equinos sin agua y comida

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Valencia de Alcántara (Cáceres) han detenido a un hombre de 40 años, vecino de Mata de Alcántara, como supuesto autor de un delito de abandono y maltrato animal, ya que dejó a 18 equinos sin agua y comida.



La investigación se inició el pasado 16 de julio cuando la Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la situación de los animales en una finca situada en el término municipal de Estornino-Alcántara.



Agentes del SEPRONA, acompañados por veterinarios de la Junta de Extremadura, procedieron a la inspección de la finca donde encontraron a los equinos en una situación "terrorífica de extrema delgadez y caquexia acuciada", además de una yegua muerta, según ha explicado la Guardia Civil en una nota.



Los agentes no hallaron ningún tipo de abrevadero con agua, si bien existía una charca seca, con barro aún húmedo, que varios potros tenían en la cabeza, "signo de la búsqueda desesperada" de los animales para hidratarse.



Para intentar paliar los daños, la Guardia Civil solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Alcántara, que trasladó de forma "inmediata" una cuba de agua de 600 litros a la finca.



Finalmente, los agentes procedieron a la detención del responsable de la custodia y mantenimiento de los animales, vecino de Mata de Alcántara, por un delito de abandono y maltrato animal.



Además, los hechos fueron notificados al propietario de los equinos, residente en Almería, que se trasladó rápidamente y se hizo cargo de los animales tomando las medidas necesarias para su bienestar.



No obstante, la Guardia Civil continúa observando a los equinos para que se cumplan las medidas mínimas de salubridad y alimentación, por lo que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.