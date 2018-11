Diputación Badajoz aprueba el presupuesto de 2019, con el rechazo del PP y Pozo de Vox

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2019, que alcanza los 234 millones de euros, un 6,14 por ciento más que este ejercicio, y que ha contado con el rechazo del PP y el diputado ex-PP y actualmente en Vox, Antonio Pozo.



En sesión plenaria extraordinaria, el diputado de Economía y Hacienda, Manuel Borrego, ha asegurado que se tratan de unos presupuestos sociales que garantizan la calidad de vida de los municipios y luchan contra la despoblación rural.



Borrego ha desgranado algunas de las partidas contempladas en estas cuentas como la instalación de pantallas interactivas en los municipios por 500.000 euros, las ayudas para la creación de empresas con 400.000 euros, los cursos de capacitación y formación en empresas con 150.000 euros o los 12,8 millones para planes Dinamiza, entre otros.



Asimismo, ha afirmado que son los últimos presupuestos de esta legislatura, en la que se han movilizado más de 840 millones de euros, de los que se han ejecutado más del 90 por ciento, un hecho que ha propiciado el "buen estado de salud" de la institución provincial, que ha pasado de tener una deuda de 18 millones a no tener y que la sitúa como una de las diputaciones más saneadas.



Por su parte, el diputado no adscrito ha justificado su voto contrario en que las bases de ejecución del presupuesto no están ajustadas a derecho y las tiene recurridas ante los tribunales.

Sin tiempo para estudiarlos

El portavoz del PP Juan Antonio Barrios ha criticado que no les den tiempo el necesario para estudiarlos, así como que no es lógico que se convoque al consejo de administración de los organismos autónomos una hora antes del pleno, ya que no pueden presentar modificaciones.

El presidente Miguel Gallardo, en el centro, habla con el portavoz del PP, Barrios; a la izquierda de ambos el socialista Ropero





En cuanto al presupuesto, ha afirmado que la relación de puestos de trabajo no es dinámica, que las retribuciones a los trabajadores son bajas, que siguen asignando puestos de libre designación, que el nivel de reconocimiento del gasto público es muy bajo y lo dejan todo para el final o que el presupuesto consolidado de la Diputación es de 209 millones de euros.



Además, ha resaltado que con el dinero que reciben del Gobierno estatal y de Europa gestiona cualquiera las cifras y ha reprochado que no haya una partida específica para la perrera provincial, que hagan políticas que competen a la Junta de Extremadura o que cada vez haya más subvenciones nominativas y menos por concurrencia competitiva.



El presidente de la corporación, Miguel Ángel Gallardo, ha agradecido a los trabajadores del Área de Economía la labor realizada para elaborar este documento y ha respondido a Barrios que no haya debatido apenas sobre los presupuestos y se haya dedicado a hacer "chascarrillos, chanzas y decir medias verdades".