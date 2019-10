Europa no puede seguir teniendo un 20% de fraude fiscal, lamenta Vara

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles que la fiscalidad es el único medio para tener una democracia libre y de progreso, no solo para la redistribución de su riqueza sino para crear una sociedad cohesionada, justa e igualitaria.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del Encuentro Internacional de Tributación Hispano-Portuguesa celebrado en Badajoz, donde ha destacado momentos claves de la historia de España y Portugal como la revolución pacífica, la celebración de elecciones democráticas, la aprobación de la Constitución de 1978 o la entrada conjunta en la Unión Europea en enero de 1986. Así, ha reiterado que “siendo tan iguales, somos muy diferentes” a pesar de ser territorios cercanos y similares.

Cree que si se hubiera aplicado la política de aportaciones por la vía de la fiscalidad y la política vinculada a las personas, el Brexit no solo no hubiera avanzado, sino que no se hubiera planteado.

También ha recordado que tenemos estructuras fiscales de recaudación que han permitido redistribuir la riqueza para que reciban más los que más lo necesitan. Además, ha señalado que en Europa hay una asignatura pendiente que es la elevada tasa de fraude fiscal que ya alcanza el 20%, lo que equivale al 6% de nuestro PIB.

No hay democracia sin fiscalidad

En este punto, el presidente del Gobierno autonómico ha reiterado que cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando de la base de la estructura democrática ya que “no hay democracia sin fiscalidad”, y ha subrayado que “tenemos un proyecto colectivo que se llama España, Portugal y Europa” que hay que sostener y, para ello, ha asegurado, debe hacerse a través de una fiscalidad justa.

Para tener derechos, “primero hay que tener deberes y obligaciones que cumplir”, la fiscalidad no es una carga sino el único medio para tener una democracia libre y de progreso, ya que es el “más hermoso instrumento” que un país tiene no solo para la redistribución de su riqueza sino para crear una sociedad cohesionada, justa e igualitaria.

Por otro lado, el presidente extremeño ha destacado que el comienzo de las relaciones hispano-portuguesas no podrían entenderse sin la puesta en marcha del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, la llegada del euro o la apertura del Hospital Universitario de Badajoz.

Desde el año 1986 ha habido un “cambio sustancial” que supuso la construcción de Europa “desde el tejado” y el establecimiento de “una unión monetaria sin que existiera una unión económica, casi ni financiera”.