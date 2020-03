La Comunidad mantiene las aulas abiertas, “de momento no hay razón epidemiológica para cerrar"

La Junta mantiene, “de momento, siempre diré de momento”, los centros educativos abiertos, ya que por ahora el virus ataca especialmente a personas mayores, y por otro lado, y por razones desconocidas, los menores de 10 años o no se infectan o solo desarrollan síntomas leves, por tanto a esta hora “no hay razones epidemiológicas para cerrarlos”.

No obstante, sí se piensa en cerrar los centros de educación de adultos no reglados, admite el consejero de Sanidad, José Vergeles, en una rueda de prensa dada en la mañana de este jueves.

En el mantenimiento de colegios, institutos y universidad abiertos pesa de momento el problema para las familias de hacerse cargo de los niños, algo que por ahora no se menciona. La Junta sí habla de que “sabiendo que suspender la educación es suspender un derecho, no nos parece sensato, en este momento, hacerlo”

La vicepresidenta de la Junta Pilar Blanco-Morales, el vicepresidente Vergeles, y la consejera de Educación Esther Muñoz, han tenido este jueves una reunión “informal” con sindicatos de funcionarios, entre ellos los de profesores, para explicarles la situación.

“Les he aclarado: primero, las oposiciones de la Junta convocadas no se suspenden, pero siempre diré de momento porque la situación va cambiando, y si se tuviesen que aplazar lo diríamos cuanto antes para no tener en la zozobra a los opositores”, cuenta Vergeles.

En segundo lugar “tres sindicatos piden suspender las clases de cero a 18 años y Universidad, son ANPE, PIDE y CSIF, a los que hoy se ha sumado USO. Se les ha explicado por qué no se suspenden: no hay motivo epidemiológico ahora mismo para suspender, y comunidades en nuestra situación no lo han hecho”.

Afectados

“Nuestros casos”, añadía Vergeles en una rueda de prensa, “son de personas senior o de edad, no de niños, chicos ni de chicas, salvo las dos chicas de Badajoz, pero no hay rebrote de personas en edad escolar. Así que les he pedido [a esos sindicatos] que extremen sus declaraciones públicas porque de ellas y de las mías depende que los docentes estén tranquilos, que es como deben estar”.

Sí se ha barajado no obstante la posibilidad de cierre total educativo, “y cuando se tenga que tomar la decisión, se tomará, que nadie tenga duda”.

“Solo nos lo estamos planteando con la educación de adultos, no universitaria, decidiremos en los próximos días; y estamos en duda sobre el resto de etapas”.

Unas dudas que no se sabe cuánto durarán ya que son ya seis las comunidades que tenían suspendidas, o lo hacen desde este viernes o el lunes, todas las clases: Madrid, Euskadi, Rioja, Cataluña, Galicia y Murcia