La Comunidad ha pedido aplicar ya el paseo de los niños de ocho de la tarde a diez de la noche

El Gobierno regional espera esta tarde una respuesta del Ministerio de Sanidad a su solicitud de aplicar ya mismo un cambio en las franjas horarias de paseo, para evitar el calor de manera que en Extremadura se dejaría salir a los niños también de ocho de la tarde a diez de la noche.

Actualmente el horario de paseo infantil acaba a las siete de la tarde, hora en la que en algunos lugares de la región se esperan hoy o mañana hasta 31 grados de temperatura.

La Junta, dentro de la facultad que las comunidades tienen para modificar ligeramente los horarios, pidió ayer mover los de los niños, prohibiendo salir de dos a cuatro de la tarde pero pasando esos 120 minutos a la tarde-noche cuando aflojan las temperaturas.

Como todas las tardes, este miércoles se reunirán por videoconferencia Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, y el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José Vergeles, participa y preguntará por la solicitud, según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Los horarios limitados, para ciudadanos en general, para mayores de 70 años, y para padres con niños menores de 14, siguen vigentes en España en todas las localidades mayores de 5.000 habitantes, ya que aunque el presidente Pedro Sánchez anunció que el umbral se elevaría hasta los 10.000 la orden todavía no se ha publicado en el BOE.

Las personas en general pueden pasear y hacer deporte de seis de la mañana a diez, y de ocho de la tarde a once de la noche; de diez de la mañana a once, y de 19 a 20 horas es el turno de mayores de 70 años, mientras que padres con niños pueden hacerlo de once de la mañana a siete de la tarde.