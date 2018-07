Extremadura, región europea

Hay regiones europeas en el Caribe, en el Océano Índico, en África… Regiones fronterizas, regiones ultraperiféricas, regiones montañosas, regiones llanas, regiones que son islas, regiones agrícolas, regiones que son casi todo asfalto, regiones que pierden población, regiones con mucha densidad de población, regiones en las que no sale el sol, regiones en las que no se pone, regiones bien comunicadas, regiones a las que no llega el tren… Con tanta variedad parece complicado cumplir con el lema de la Unión Europea, Unidos en la Diversidad, pero se consigue. Y existe un órgano que le da voz a todas: el Comité Europeo de las Regiones (CdR).

El CdR es un órgano consultivo de la Unión que agrupa a las regiones y municipios europeos. Está formado por 350 miembros de los 28 países de la Unión y defiende los intereses regionales y locales en diferentes comisiones. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es miembro titular del Comité Europeo de las Regiones y miembro de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) y de la Comisión de Recursos Naturales (NAT). La directora General de Acción Exterior, Rosa Balas, es miembro suplente de este órgano.

La Comisión Europea (CE) puede consultar sobre todo tipo de asuntos al CdR y está obligada a consultarle también a la hora de legislar sobre determinadas materias en las que las regiones tienen competencias, a fin de que la opinión de éstas sea tenida en cuenta en el proceso normativo.

¿Cómo se organiza el trabajo del CdR? Los 350 miembros se agrupan en seis comisiones de diferentes ámbitos políticos. En ellas se analizan los textos legislativos que redacta la Comisión Europea y elaboran dictámenes que más tarde se debaten y adoptan en los plenos del CdR. En 2018 se van a celebrar 5 plenos. La semana pasada tuvo lugar el cuarto, en el que participó la DG de Acción Exterior, Rosa Balas. En él se estrenó una nueva fórmula de debate entre los miembros, sobre las cuestiones de mayor interés en la actualidad en el ámbito europeo con un impacto directo en los entes regionales y locales. Así se debatió sobre el Futuro de Europa, sobre Cambio Climático o sobre migración. Sobre este último asunto Balas manifestó su decepción tras los acuerdos de mínimos del último Consejo Europeo. Todos los dictámenes aprobados serán tenidos en cuenta por la CE a la hora de legislar.

Hay regiones europeas de izquierdas, de derechas, socialdemócratas, liberales, euroescépticas, ecologistas, independentistas... En el CdR las regiones se agrupan por grupos políticos, también llamados familias. En este periodo hay cinco: Partido Socialista Europeo, Partido Popular Europeo, Alianza Europea, ALDE, que son los liberales y el Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas.

Antes de cada pleno se celebra una reunión de Grupo Político. En ella se debaten los dictámenes, que Extremadura trabaja previamente. En esta reunión se dan orientaciones políticas para el voto, pero muchas veces estas orientaciones de partido no son favorables para los intereses de Extremadura o de España y no se vota de acuerdo con ellas, sino que se establecen alianzas entre regiones españolas o europeas, independientemente de su ideología política.

Hay regiones europeas con un patrimonio cultural inmenso, con diferentes culturas, tradiciones, folklore… En las regiones de la UE se hablan 60 idiomas diferentes. Pero en esta Torre de Babel sí se entienden. En los plenos del CdR se escuchan voces en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea y todos se comprenden gracias al trabajo del grupo de intérpretes que se reparten por las 24 cabinas. Los textos se traducen a todas las lenguas para que los expertos, los políticos y los ciudadanos puedan trabajar con ellos.

Y así, de Comisión en Comisión, de Pleno en Pleno, Extremadura trabaja con el resto de regiones europeas, unidas en la diversidad, para conseguir una Europa más justa y más solidaria, que sea un lugar de convivencia y de oportunidades para sus 500 millones de ciudadanos, vivan donde vivan.