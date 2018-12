Extremeños en el exterior reclaman más ayudas y confiar en el talento

Más financiación y políticas para retener el talento, además de confianza en las nuevas posibilidades que el mundo global da para desarrollarse desde la región, son ideas que han expuesto algunos de los ponentes en el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que desde este viernes se celebra en Mérida.

El encuentro, al que están citados unas 400 personas, entre extremeños en el exterior y expertos, ha sido inaugurado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y se ha iniciado con una ponencia del astronauta de origen extremeño Miguel López-Alegría, nieto del primer alcalde democrático de Badajoz elegido en 1931 como republicano socialista.

Michael Miguel López-Alegría a la izquierda, con la delegada del Gobierno Yolanda García, el presidente de la Junta, la directora general de Acción Exterior Rosa Balas, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura Blanca Martín

Entre los ponentes, la corresponsal de TVE en París y anteriormente destinada en Mérida, Sevilla y Madrid, la extremeña de Llerena Marisa Rodríguez Palop, que ha contado su experiencia profesional fuera de la comunidad, que visita todos los veranos y Navidades, por lo que se considera "una extremeña vinculada con su tierra".

"Sé que me he ido, pero no siento que me he ido", ha indicado en declaraciones, además de referirse a los cambios de un mundo globalizado en el que la importancia de los idiomas es "crucial".

En este punto ha señalado como una característica de los extremeños su capacidad para la "flexibilidad" y para adaptarse a las circunstancias en cada momento y ha reconocido que sí echa de menos a su familia y amigos, la comida y la forma de vida "con un contacto personal más frecuente",

En cuanto a la necesidad de los jóvenes de marcharse de Extremadura, ha incidido en que actualmente "se puede hacer cualquier cosa desde cualquier sitio con las nuevas tecnologías" y ha citado nichos para la creación de riqueza y fijación de la población como las energías renovables y la naturaleza.

A su juicio, "la vuelta a los pueblos es una tendencia natural que se está despertando", pero ha subrayado la importancia de contar con financiación y formación para que se conviertan en realidad, una responsabilidad para la que considera necesaria la implicación de las administraciones públicas.

Científica premio Princesa de Gerona

La científica cacereña María Escudero Escribano, Premio Princesa de Girona de Investigación Científica 2018, ha apostado también por las energías renovables como proyectos de futuro para la región, pero ha añadido que se necesita "invertir en ello" para crear puestos de trabajo en diferentes ámbitos y que la gente pueda quedarse.

Sobre su experiencia, ha relatado que tras formarse en la Universidad de Extremadura y de hacer el doctorado en Madrid, aún con buenas condiciones, la crisis "le cogió de lleno", por lo que en 2012 se marchó al extranjero.

Actualmente trabaja en Copenhague (Dinamarca) en unas "condiciones impensables" en España porque "no se apuesta por ello".

Por su parte, el periodista emeritense Antonio Teixeira, presentador de la cadena NBC Universal Telemundo Las Vegas (USA), ha explicado que con su exposición ha querido "romper con el objetivo de que por ser extremeños no se nos va a valorar fuera".

Ha recordado sus inicios en medios locales y regionales de la comunidad y su posterior salto a televisiones nacionales e internacionales, hasta que un reclutador de talento de la NBC se puso en contacto con él cuando trabajaba en Moscú, y de ahí a ganar el Premio Emmy 2018 al "Mejor Presentador de Noticias".

En su opinión, su caso demuestra que en Extremadura "hay mucho talento" y que es una "buena oportunidad" para que los extremeños se quiten "la venda" y pensar que pueden alcanzar los objetivos que se marquen.

Ayudar a diseñar el futuro

Por su parte el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que la región necesita la voz de estos extremeños para afrontar el futuro de manera conjunta.

El presidente ha recordado la Extremadura de 1983 en la que, según ha dicho, “la emigración sangraba con la herida muy abierta”. Ha explicado que en ese contexto de 20 años de emigración continuada que supuso que el 40% de los extremeños tuvieran que marcharse, se creó el Consejo de Comunidades Extremeñas y se comenzó trabajar con el objetivo de mantener los lazos “los más estrechamente unidos posible”.

Aunque la Extremadura actual "no queda casi nada" de la que obligó hace 50 años a una emigración masiva, sigue habiendo problemas, como es que los jóvenes "tengan la necesidad de marcharse por entender que la vida no los está tratando adecuadamente y quizás tengan una gran parte de razón".

Precisamente, un grupo de jóvenes han interrumpido la intervención de Fernández Vara, a cuyas políticas culpan de que tengan que marcharse de la región, y han posado, ya en el exterior del Palacio de Congreso, una pancarta en la que se leía "No nos vamos, nos echáis", según informa la agencia Efe.

El responsable del Gobierno regional he indicado que “de aquella Extremadura” antigua no queda casi nada y que hoy vivimos en una región en la que se baten records de trasplantes y en la que el 60% de la población tiene estudios medios y superiores.

Ha reiterado que, desde el inicio de la legislatura, su Ejecutivo ha trabajado para promover un profundo cambio en las estructuras económicas de la región, destacando que hasta 2030 se va a invertir en Extremadura mucho más que en todo el siglo XX. “Es un momento absolutamente trascendental de nuestra realidad que va a suponer un cambio de paradigma y un nuevo abanico de posibilidades”, has subrayado.