Fernando Tejero presentará la clausura del XXVI Festival de Cine Español

El actor Fernando Tejero, popular por sus papeles cómicos en series como "Aquí no hay quien viva", "La que se avecina" y películas como "El penalti más largo del mundo", conducirá la gala de clausura del XXVI Festival de Cine Español el próximo 2 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres.



Tejero será este año el encargado de presentar la ceremonia de entrega de los tradicionales Premios San Pancracio de Cine a los trabajos y profesionales más destacados de la producción nacional de 2018, seleccionados por el jurado de la organización del festival, cuyos nombres todavía no se han desvelado.



La gala, de carácter benéfico, "como todas las actividades organizadas por el festival durante tres semanas, unirá música, baile, humor y cine". El palmarés se dará a conocer en los próximos días, según han destacado desde la organización en nota de prensa.



De esta forma, Tejero toma el relevo a la actriz y cómica Sara Escudero que condujo la ceremonia el año pasado. Julián López, Carlos Santos y Raúl Cimas también son algunos de los nombres propios que se han prestado a presentar la gala de entrega de premios.



Nacido en Córdoba en 1967, Fernando Tejero se ha convertido en uno de los rostros más populares del cine, el teatro y la televisión en España. Entró en la compañía Animalario, en la que trabajaron Alberto San Juan, Ernesto Alterio o Guillermo Toledo, y en 2003 logró un Goya al mejor actor revelación por la película "Días de fútbol".



Ese mismo año empezó a trabajar en la serie "Aquí no hay quien viva", que supuso todo un éxito de audiencia para Antena 3 u por la que recibió reconocimientos de la Unión de Actores, los Tp de Oro y los Fotogramas de Plata.



Desde entonces ha alternado la televisión, en series como "La que se avecina", que aún se mantiene en antena (Telecinco), con el teatro y el cine. Ha protagonizado películas como "Cinco metros cuadrados" (2011), por la que obtuvo la Biznaga de Oro en el Festival de Cine Español de Málaga.



"Este polifacético actor ha accedido a colaborar desinteresadamente con la organización cuando conoció los proyectos humanitarios a los que iba destinado la recaudación de la gala benéfica de clausura".



Este año, los beneficios del festival se destinarán al programa de ayuda a familias desfavorecidas de Cáceres (a través de Cruz Roja), comedores infantiles para familias en riesgo de exclusión social de España (Ayuda en Acción) y al programa de erradicación de la mutilación genital femenina que desarrolla Ayuda en Acción en Kenia.