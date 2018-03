Floriano (PP): la prisión permanente revisable es "justa y constitucional"

El diputado popular por Cáceres Carlos Floriano ha dicho que la prisión permanente revisable es "justa, proporcional y constitucional", y ha apuntado que el PSOE ha perdido "una gran oportunidad" tanto de apoyar una causa justa como de respaldar "a las víctimas de los crímenes más detestables".



A su juicio, la prisión es "justa" porque "es un instrumento para que la sociedad española pueda defenderse", y es "revisable a partir de los 25 años de condena".



Se trata de "introducir una sanción, una pena excepcional para los delitos más atroces y que generan más rechazo social", ha agregado el diputado cacereño.



A pesar del rechazo a la pena máxima expuesto por mayoría en el Congreso de los Diputados recientemente, Floriano se ha mostrado convencido de que "los españoles serán capaces de articular ese mecanismo de defensa".

Socialistas y Cs

También ha precisado que habrá "militantes y votantes del PSOE que se sentirán avergonzados" con la postura socialista de derogar la citada medida. En este sentido, se ha referido al "sentimiento de bochorno" expresado por la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, "un sentimiento compartido por muchos socialistas".



También ha tenido palabras para C's, una formación que "nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión". "Ahora, en un giro copernicano, apoyaron la iniciativa de no derogar la prisión permanente revisable".



Floriano ha recalcado que la pena máxima está "avalada por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Además, hay una "presunción de constitucionalidad" porque "así lo avalan los informes del Consejo General del Poder Judicial".



"Los legisladores tenemos la obligación de dotar a la sociedad de todos los instrumentos para proteger a los ciudadanos de los criminales más abominables que no quieren ser integrados", ha manifestado Floriano, quien considera que hay presos que "no están en disposición de una reinserción y tienen que seguir en prisión".