Fomento anuncia mayores indemnizaciones cuando se retrasen los trenes

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que el Gobierno seguirá aplicando medidas para mejorar la conexión ferroviaria con Extremadura, y avanzado que se elevarán las indemnizaciones a los pasajeros por deficiencias en el servicio.



El ministro ha explicado este miércoles en una entrevista con Onda Cero que el Ejecutivo está trabajando para mejorar la conexión, tanto en alta velocidad, donde se han licitado todas las inversiones previstas, como en la línea convencional, y ha reprochado que la actual situación se debe a la "desidia, desprecio y abandono" del gobierno del PP.



"Este Gobierno se encontró con un presupuesto que no es nuestro y unas prioridades que elaboró el gobierno anterior. Lo más que podíamos hacer era que todo lo consignado en el presupuesto se ejecute, y lo hemos hecho", además de arbitrar actuaciones extra presupuestarias, ha dicho Ábalos.



En el caso de Extremadura se ha programado una sustitución de trenes modelo s598 por otros 599 más modernos y eficaces, que culminará en mayo, "sabiendo que aunque lo sustituyamos es material deficiente", ha reconocido el ministro, quien ha señalado que los trenes se tienen que hacer "ad hoc" porque la vía no está electrificada y tiene un ancho específico.



"Ya me gustaría ir al supermercado y traerme un tren, pero no se hace así, hay que licitarlo y construirlo suelen ser dos años", ha lamentado Ábalos, quien ha afirmado que si el PP hubiera presionado a Mariano Rajoy en 2012 como ahora lo hacen con él "hoy tendríamos trenes".

Se actúa pero de momento son parcheos

En su opinión, las medidas que ha ido adoptado el Ejecutivo hasta ahora, como eliminar tramos con limitación de velocidad -ya se han suprimido tres de siete-, aunque es verdad que no hacen sino "parchear" la situación hasta tener una infraestructura distinta, han servido para reducir las incidencias.



En este sentido, ha destacado que en noviembre sólo hubo dos y en diciembre ninguna, "con la mala suerte de que el 1 de enero se registraron tres en un sólo día".

Se viene de una media de 14 casos de retraso superior a 30 minutos el pasado mes de julio.

"El nivel de hartazgo es tal que hace que esas tres incidencias sean intolerables", por lo que el Gobierno trabajará dentro de su capacidad para seguir implementando medidas, incluida "alguna que tenga que ver con el resarcimiento de los derechos de los pasajeros" con el fin de que la contraprestación por un servicio deficiente sea superior.